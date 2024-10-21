Пережили тортури та голод: Зеленський сказав, скільки українців повернули з полону

Президент Зеленський розповів про повернення українських громадян з полону. Він закликав до міжнародної підтримки для звільнення інших.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про умови, з якими стикаються українці в російських таборах, передає 24 Канал. Серед них тортури, приниження і голод.

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Зеленський зазначив, що вдалося повернути додому 3767 українців. Більшість з них потребує тривалого лікування та реабілітації. Росія продовжує незаконно утримувати тисячі українців і примусово переселяти дітей.

Президент закликав світову спільноту обʼєднати зусилля для звільнення всіх українців, що перебувають в російському полоні.

Разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів!

– наголосив він.

Нагадаємо, 19 жовтня з полону повернулось 95 українців. З них нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та інші представники Сил безпеки та оборони.

До цього, 10 жовтня загинула журналістка Вікторія Рощина. Її тіло не повернули в межах обміну 18 жовтня.