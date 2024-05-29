Чи повертатиме Естонія військовозобов'язаних чоловіків в Україну

Раніше декілька країн заявили про готовність повертати українських чоловіків з-за кордону. У Естонії теж пояснили свою позицію.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкну раніше говорив, що Естонія може допомогти повернути військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території. У ексклюзивному тексті 24 Каналу він пояснив, чи ведуться зараз перемовини щодо цього.

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Питання в тому, що потрібно Україні

За словами очільника МЗС Естонії зараз це залежить від України через новий закон. Цахкну зазначив, що в Європі чекають, щоб зрозуміти, що потрібно Україні.

Тому наразі немає сенсу окремо обговорювати, що ми можемо зробити. Головне питання – що потрібно Україні,

– наголосив він.

Глава МЗС Естонії також пояснив, як будуть діяти, якщо Україна звернеться з відповідним проханням. Він вважає, що це має бути насамперед загальноєвропейський підхід.

Перш за все, гадаю, що питання полягає в тому, що ці люди, які приїхали в Європу, чи є вони на військовому обліку в Україні чи ні? А тому, давайте подивимось, що відбуватиметься далі,

– запропонував посадовець.

Польща може допомогти повернути військовозобов'язаних