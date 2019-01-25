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      Повільна робота – це той показник, який характеризує діяльність "Укрзалізниці", – Криворучко

      53 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / biz.nv.ua

      Основний показник, який характеризує діяльність УЗ, – це повільна робота.

      Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова власників вагонів Олександр Криворучко.

      "Своїм основним завданням ми бачимо поліпшення взаємодії між власниками вагонів, вантажовідправником і, власне, "Укрзалізниці", як державного монополіста. В даний час проблем накопичилося багато. Основна проблема, власне, про яку ви вже сказали – це брак локомотивів в тязі", – сказав він.

      "Відповідно, основний показник, який, мабуть, характеризує діяльність "Укрзалізниці", це в два рази збільшився період обороту вагонів. Тобто, якщо раніше, наприклад, з пункту А в пункт В вагон рухався 5 днів, то зараз це 10 днів. Цим, власне, і обумовлена суттєва нестача вагонів на українському ринку", – додав він.

      На думку Криворучка, основна проблема нестачі вагонів на українському ринку полягає в нестачі локомотивів.

      "На сьогодні з цих, наприклад, як у даному прикладі 10 днів, кілька днів складу може стояти в чистому полі без охорони, без нічого в зв'язку з тим, що немає локомотива, здатного доставити його в пункт призначення", – резюмував він.

      Теги: Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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