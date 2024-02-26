Мобілізація в Україні: чи можливе вручення повістки телефоном

Наразі в Україні активно тривають мобілізаційні заходи, які включають вручення повісток чоловікам призовного віку. Ці повістки сповіщають військовозобов'язаного про необхідність з'явитись у військкоматі для перевірки та уточнення даних перед можливою мобілізацією.

Юристи повідомляють, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян можуть бути обмежені, а обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету. Саме тому є ймовірність того, що військовозобов'язаного можуть викликати до військкомату телефоном.

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Виклик до військкомату телефоном

Юристи запевняють, що вручення повістки через телефон – незаконне. Її повинні вручити особисто в руки конкретній людині та отримати її підпис, як підтвердження того, що повістка отримана.

В разі телефонного дзвінка з військкомату вас можуть лише попросити з’явитися до відповідного військкомату для отримання повістки.

Втім, отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням. Відповідно, за ігнорування цих повідомлень не передбачена жодна правова відповідальність.

Мобілізація в Україні: останні новини