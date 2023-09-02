ЗСУ на Київщині збили ворожу крилату ракету зі "Стінгера": видовищне відео
Джерело:Сергій Наєв
Українська ППО продовжує стримувати російські атаки "Шахедами" та крилатим ракетами. Сергій Наєв показав відео знищення воїнами ЗСУ ворожої ракети із зенітного ракетного комплексу "Стінгер".
Росія 30 серпня здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, запустивши 28 крилатих ракет та 16 безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України були знищені майже всі ворожі цілі.
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Успішна робота ЗСУ
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв особисто зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, яка діє на Київському напрямку. Під час повітряної атаки ці воїни збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" російську крилату ракету Х-101.
Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури,
– наголосив командувач.
Самі військові запевняють, що не пробачили б собі, якби "пропустили" цю ракету. Окрім неї, за останні два тижні їм також вдалося збити ще й "Шахед". Генерал-лейтенант розповів, що нагородив воїнів відзнаками "За мужність та звитягу".
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Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами" та крилатими ракетами
- У ніч проти 30 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Росія запустила по Україну 44 ворожі повітряні цілі. 20 крилатих ракет прямувало на Київ. Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини та три отримали поранення різного ступеня важкості. Серед загиблих два охоронці підприємства, яким було 26 та 36 років.
- Коментуючи атаку 30 серпня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що падіння ракетних уламків також може викликати вибухи. Також він спростував версію, що комбінована атака стала "помстою" росіян за "бавовну" на аеродрому у Пскові. Ігнат наголосив, що окупанти готували її заздалегідь.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк також підтвердила, що цю атаку росіяни готували довго. Росії потрібен час, аби виробити та накопичити певну кількість зброї. Накопичивши певний арсенал, вони його і використали, уточнила Гуменюк.