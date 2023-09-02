ЗСУ на Київщині збили ворожу крилату ракету зі "Стінгера": видовищне відео

Українська ППО продовжує стримувати російські атаки "Шахедами" та крилатим ракетами. Сергій Наєв показав відео знищення воїнами ЗСУ ворожої ракети із зенітного ракетного комплексу "Стінгер".

Росія 30 серпня здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, запустивши 28 крилатих ракет та 16 безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України були знищені майже всі ворожі цілі.

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Успішна робота ЗСУ

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв особисто зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, яка діє на Київському напрямку. Під час повітряної атаки ці воїни збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" російську крилату ракету Х-101.

Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури,

– наголосив командувач.

Самі військові запевняють, що не пробачили б собі, якби "пропустили" цю ракету. Окрім неї, за останні два тижні їм також вдалося збити ще й "Шахед". Генерал-лейтенант розповів, що нагородив воїнів відзнаками "За мужність та звитягу".

Українські сили відпрацювали по ворожій крилатій ракеті: відео

Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами" та крилатими ракетами