Небезпека з повітря: друга масштабна тривога за ніч в Україні
14 травня 2023, 03:21Читать новость на русском
Повітряну тривогу оголосили в Україні приблизно о 3 ночі 14 травня. Попередньо, мовиться про загрозу ракетної атаки з боку Каспійського регіону Росії.
Увечері 13 травня масштабну тривогу в Україні вже оголошували – у мережі мовилося про невідомі повітряні цілі на Заході. У підсумку маємо офіційні повідомлення про вибухи та пожежу на Тернопільщині.
Дещо раніше Вибухи на Тернопільщині та Київщині: майже по всій Україні лунала повітряна тривога
Неспокійна ніч 13 травня
У попередню ніч, на 13 травня, у більшості областей України також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Тоді окупанти атакували міста дронами.
- Найбільше постраждала від цієї атаки Хмельницька область. "Унаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", – повідомив мер міста Олександр Симчишин.
- Також постраждав Миколаїв. Наталія Гуменюк – глава пресцентру Сил оборони Півдня – заявила, що ворог, ймовірно, вдарив по місту з наземної зброї, пошкодивши при цьому дві багатоповерхівки та хлібзавод.
- А на Київщині, як зазначили в ДСНС, збитий дрон впав та пошкодив приватний будинок – там спалахнула пожежа.