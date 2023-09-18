Атака Росії у ніч на 18 вересня: хвилі "Шахедів" та можливі пуски крилатих ракет
18 вересня 2023, 02:10Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Спочатку пізно ввечері загарбники випустили з тимчасово окупованого Криму та Росії дрони-камікадзе. Згодом з Оленегорська у бік пускових рубежів вилетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс.
Ввечері 17 вересня моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів". Після півночі 18 вересня у ПС ЗСУ підтвердили інформацію ще й про виліт російських літаків Ту-95мс.
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Подробиці загрози з боку Росії
Стратегічна авіація ворога поступово прибуває до зони, звідки може бути здійснено пуск ракет.1:57 Жителів Миколаївської області попросили перебувати в укриттях.1:56 Повітряні сили знову попередили Одеську область про загрозу застосування російськими окупантами ударних БпЛА.1:28 Стало відомо про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Очакова.1:24 ПС ЗСУ попередили жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу застосування дронів-камікадзе.0:34 Жителів Одещини попередили про загрозу застосування "Шахедів". Згодом пролунав відбій.0:26 Повітряні сили підтвердили зліт до 7 Ту-95мс з Оленегорська. Українців попередили про можливі пуски крилатих ракет та закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
Напередодні Росія тероризувала Україну
- Під ранок 17 вересня країна-агресорка провела змішану атаку. Росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.
- Наша ППО збила всі 6 дронів-камікадзе та 5 ракет типу Х-101/Х-555. На Миколаївщині та Одещині лунали вибухи.
- На жаль, є влучання. Застосувавши тактику складного маневрування, окупанти завдали ракетного удару по сільськогосподарських угіддях та зерносховищу у Березівському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.