Атака Росії у ніч на 18 вересня: хвилі "Шахедів" та можливі пуски крилатих ракет

Спочатку пізно ввечері загарбники випустили з тимчасово окупованого Криму та Росії дрони-камікадзе. Згодом з Оленегорська у бік пускових рубежів вилетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс.

Ввечері 17 вересня моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів". Після півночі 18 вересня у ПС ЗСУ підтвердили інформацію ще й про виліт російських літаків Ту-95мс.

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Подробиці загрози з боку Росії

Напередодні Росія тероризувала Україну

Під ранок 17 вересня країна-агресорка провела змішану атаку. Росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.

Наша ППО збила всі 6 дронів-камікадзе та 5 ракет типу Х-101/Х-555. На Миколаївщині та Одещині лунали вибухи.

На жаль, є влучання. Застосувавши тактику складного маневрування, окупанти завдали ракетного удару по сільськогосподарських угіддях та зерносховищу у Березівському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Повітряну тривогу оголосили у Центрі, враховуючи Київ, на Півночі та Сході України.Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, – Повітряні сили. Монітори також зауважують, що якраз могли відбутися пуски ракет.Відбій загрози "Шахедів".Одещина – відбій по загрозі "Шахедів"! Миколаївщина, Херсонщина – триває бойова робота! – ПС.Стратегічна авіація ворога поступово прибуває до зони, звідки може бути здійснено пуск ракет.Жителів Миколаївської області попросили перебувати в укриттях.Повітряні сили знову попередили Одеську область про загрозу застосування російськими окупантами ударних БпЛА.Стало відомо про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Очакова.ПС ЗСУ попередили жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу застосування дронів-камікадзе.Жителів Одещини попередили про загрозу застосування "Шахедів". Згодом пролунав відбій.Повітряні сили підтвердили зліт до 7 Ту-95мс з Оленегорська. Українців попередили прота закликали не ігнорувати сигнали тривоги.