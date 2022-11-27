У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

27 листопада 2022 , 08:25
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Джерело:

Олександр Вілкул

Вранці 27 листопада в деяких областях України оголосили сигнали повітряної тривоги. В окремих регіонах чули вибухи.

Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Кривому Розі. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали, втім, майже одразу цю інформацію підтвердив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях,
– написав він.

Зауважте! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Вибухи пролунали і в Запоріжжі

Крім того, телеграм-канал monitor повідомив, що звуки вибухів пролунали і в Запоріжжі. Наразі офіційні представники міста інформації про "прильоти" не надавали.

Нещодавні атаки на Запоріжжя:

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Автор: Марта Касіянчук