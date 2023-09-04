Росіяни запустили "Шахеди" по Одеській області: в регіоні працює ППО

Російські загарбники пізно вночі 4 вересня знову обстріляли Південь України ударними безпілотниками. Так, окупанти запустили по Одеській області "Шахеди".

Крім цього, у самій області повідомляли про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Одеської області прямувати до укриттів, адже це може зберегти життя та допомогти нашим захисникам ефективно відпрацювати по ворожих цілях.

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Що відомо про повітряну тривогу в Одеській області

Які є базові правила для перебування в укриттях під час тривоги

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, важливо негайно шукати притулку в призначеному укритті. Безпосередня загроза охоплює не тільки можливість прямого удару, але й небезпеку ударної хвилі, яка, як відомо, може спричинити серйозні травми або смертельні випадки.

Також рекомендується дотримуватися правила "двох стін", яке передбачає пошук притулку в кімнаті з двома стінами. Крім того, важливо триматися подалі від вікон і дверей, щоб запобігти потенційній небезпеці. Ні в якому разі не можна виходити на балкон під час тривоги.

У випадку, якщо укриття поблизу немає, можна знайти притулок у своїх власних помешканнях. Оптимальним вибором для таких обставин є ванна кімната, туалет або коридор.