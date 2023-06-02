Відбувся запуск ракет та "Шахедів": в Україні повітряна тривога була в усіх областях

Уночі 2 червня Україною знову поширилася повітряна тривога. Виникла загроза нової ракетної атаки з боку Росії.

Раніше телеграм-канали попереджали про запуски ракет, а росіяни здіймали ТУ-95МС. Тому ігнорувати тривогу наполегливо не рекомендують. Якщо чуєте сирени, прямуйте в укриття. В жодному разі не знімайте роботу ППО.

Важливо Закрите укриття та затримання винних: все, що відомо про атаку по Києву у День захисту дітей

Попередня атака окупантів: що відомо

Росіяни вночі 1 червня знову атакували Україну 10 балістичними ракетами "Іскандер". Мовиться про 7 балістичних ракет "Іскандер-М" і 3 крилаті – "Іскандер-К". ППО збила усі цілі, проте уламки пошкодили дитячу поліклініку у Києві та десятки багатоповерхівок.

Загинули дві жінки та дитина. Вони бігли в укриття в поліклініці, але те було зачинене.

Президент Зеленський запевнив, що всі винні будуть покарані, в КМВА наголошують, що укриття більше не будуть замикати.

Влада пояснює закриті укриття "ремонтними роботами". Також "хвилювались", що безхатьки та вандали організовуватимуть там притулки.

Почали розслідування. Правоохоронці вже затримали трьох чиновників Деснянської райдержадміністрації та охоронця медзакладу. Їм готують підозри.

Полетіли відбої по країні.Моніторингові канали певні, що ворожих апаратів та ракет у повітрі вже нема, але ще триває дорозвідка, щоб у цьому переконатися.Волинь, Львів, Закарпаття – тривога. "Червона" вже вся Україна.Тернопіль, Івано-Франківськ – тривога."Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА", – Кличко."У Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!" – КМВА."Просимо жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – КМДА.Тривога у Рівненській області.Моніторингові канали стверджують, що ракети вже залетіли у повітряний простір України. Тривогу оголосили ще у Чернівецькій області та на Хмельниччині.У Черкаській ОВА повідомили про підвищену небезпеку в регіоні.Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.Тривогу оголосили в Києві та області, на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині.Наразі повідомлень про ракети у нашому повітряному просторі не було.Сирени почали лунати у всіх центральних, східних та південних областях.За інформацією моніторів, були пуски ракет з Ту-95 з району Каспію.Тривога поширилась на Дніпропетровську та Кіровоградську області.У телеграм-каналах повідомили, що в Росії кілька Ту-95мс летять до пускових рубежів.У Миколаївській, Херсонська, Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу атаки дронами – вочевидь. "Шахедами".Ймовірно, росіяни знову хочуть здійснитиракетами та безпілотниками.