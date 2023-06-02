Відбувся запуск ракет та "Шахедів": в Україні повітряна тривога була в усіх областях
2 червня 2023, 01:41Читать новость на русском
Джерело:Карта повітряних тривог
Уночі 2 червня Україною знову поширилася повітряна тривога. Виникла загроза нової ракетної атаки з боку Росії.
Раніше телеграм-канали попереджали про запуски ракет, а росіяни здіймали ТУ-95МС. Тому ігнорувати тривогу наполегливо не рекомендують. Якщо чуєте сирени, прямуйте в укриття. В жодному разі не знімайте роботу ППО.
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"Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА", – Кличко.03:05 "У Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!" – КМВА.
"Просимо жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – КМДА.03:00 Тривога у Рівненській області.02:50 Моніторингові канали стверджують, що ракети вже залетіли у повітряний простір України. Тривогу оголосили ще у Чернівецькій області та на Хмельниччині.02:05 У Черкаській ОВА повідомили про підвищену небезпеку в регіоні.02:01 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.01:57 Тривогу оголосили в Києві та області, на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині.01:45 Наразі повідомлень про ракети у нашому повітряному просторі не було.01:30 Сирени почали лунати у всіх центральних, східних та південних областях.01:10 За інформацією моніторів, були пуски ракет з Ту-95 з району Каспію. 01:00 Тривога поширилась на Дніпропетровську та Кіровоградську області.00:35 У телеграм-каналах повідомили, що в Росії кілька Ту-95мс летять до пускових рубежів.00:30 У Миколаївській, Херсонська, Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу атаки дронами – вочевидь. "Шахедами".
Ймовірно, росіяни знову хочуть здійснити комбінований обстріл: ракетами та безпілотниками.
Попередня атака окупантів: що відомо
- Росіяни вночі 1 червня знову атакували Україну 10 балістичними ракетами "Іскандер". Мовиться про 7 балістичних ракет "Іскандер-М" і 3 крилаті – "Іскандер-К". ППО збила усі цілі, проте уламки пошкодили дитячу поліклініку у Києві та десятки багатоповерхівок.
- Загинули дві жінки та дитина. Вони бігли в укриття в поліклініці, але те було зачинене.
- Президент Зеленський запевнив, що всі винні будуть покарані, в КМВА наголошують, що укриття більше не будуть замикати.
- Влада пояснює закриті укриття "ремонтними роботами". Також "хвилювались", що безхатьки та вандали організовуватимуть там притулки.
- Почали розслідування. Правоохоронці вже затримали трьох чиновників Деснянської райдержадміністрації та охоронця медзакладу. Їм готують підозри.