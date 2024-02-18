Стріляють тільки здалеку: чому росіяни не вступають в ближні повітряні бої

Україна руйнує стереотипи та вражає світ своєю винахідливістю. Наші військові, не маючи власного флоту, знищують російські кораблі та перехоплюють ініціативу у морі й, не маючи переваги у повітрі, систематично приземляють ворожі літаки.

Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ відправили у "вєчний польот" один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, коли розпочнеться фаза повітряної війни.

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Війна у повітрі

Як зазначив авіаційний експерт, збиття російських винищувачів Су-34 та Су-35 – це великий успіх захисників неба.

Ми дістаємо, діставали й будемо діставати російські літаки. На жаль, Україна не має великої кількості та номенклатури далекобійних зенітних засобів. Також Повітряні сили ЗСУ досі не отримали літаки винищувачі з таким хоча б озброєнням як у росіян. Тому наші пілоти не можуть вступати з ворогом у повітряні бої,

– мовив Романенко.

Російські пілоти у лютому – березні 2022 року вважали, що в них краща підготовка й вступали в повітряні бої з нашими літаками. Декілька російських винищувачів у цих боях були збиті, тому приблизно з квітня – травня того ж року росіяни взагалі не вступають в ближні повітряні бої.

Британська розвідка 10 березня 2023 року повідомила про зниження повітряної активності Росії над Україною, імовірно завдяки неочікуваній ефективності й витривалості Повітряних сил ЗСУ. Зазначимо, у перший день російського вторгнення ЗСУ збили 7 літаків окупантів і гелікоптер.

Зараз російські загарбники тільки здалеку стріляють ракетами Р-37 з дальністю до 200 кілометрів й не ближче. Ворог просто не дає нам шансів вступити з ним в повітряні бої.

На думку авіаційного експерта, тільки з отриманням F-16 підвищуватиметься інтенсивність повітряної війни й збільшуватимуться російські втрати у небі.

Передача Україні літаків F-16: останні новини

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна отримає "не менше за 24". Їх сподіваються передати якомога швидше.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов очікує, що вже навесні 2024 року західні винищувачі підіймуться у небо над Україною.

Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, коментуючи терміни передачі винищувачів, сказала, що наразі "усе іде за планом".

Аналітики ISW зауважили, що перевага окупантів у повітрі стає загрозливою.