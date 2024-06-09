Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва

Збройні Сили України розпочнуть випробування керованих авіабомб українського виробництва. Це станеться вже незабаром.

Так, випробування почнуть вже за кілька тижнів. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських,

– сказав Голубцов.

За його словами, наразі Повітряні сили ЗСУ використовують керовані авіабомби західного виробництва. Насамперед йдеться про GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Зауважимо, що Росія регулярно обстрілює прифронтові регіони нашої держави керованими авіабомбами, внаслідок чого страждає цивільне населення та руйнуються об'єкти інфраструктури.

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