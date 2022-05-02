Повітряні сили за добу знищили 10 російських "Орланів-10"

Українські військові продовжують нищити російську авіацію. Тільки за одну добу наші хоробрі захисники знищили 10 російських безплотників "Орлан-10"

Ворожі безпілотники ведуть повітряну розвідку

Про знищення відразу десяти безпілотників протягом 1-го травня розповіли у пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ. Там констатують, що російські окупанти у війні з Україною останнім часом здебільшого використовують безпілотники.

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Українські захисники розповіли, що російські "Орлани-10" зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил,

– йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські безпілотники, деталі до яких Росія купувала в інших країнах, здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії.

Повідомляється, що ці безпілотники, які можуть виконувати різні завдання, – непроста ціль, через свою непомітність. Вартість одного "Орлан-10" близько 80 – 120 тисяч доларів.

Скажені втрати Росії

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у цинічній та підлій війні проти України. Станом на ранок 1-го травня, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 245 російських безпілотників.

Нещодавно наші захисники на Донеччині збили БПЛА "Орлан-10" російського МНС. Також ворожий безпілотник був збитий на Півдні.

Слід зауважити, що Росія сама завдає собі втрат. Лишень за тиждень окупанти зруйнували три гелікоптери. Спершу в небі над Росією зіткнулися два вертольоти.

Ще один російський вертоліт не зміг приземлитися, внаслідок чого розбився.

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