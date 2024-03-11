Повітряні сили успішно відпрацювали по ворожому пункту управління: гаряче відео

Командувач Повітряних сил повідомив про чергову ефективно роботу своїх підлеглих. Захисникам вдалося знищити російський пункт управління.

Генерал-лейтенант Микола Олещук поділився "вибуховим" відео, на якому українська авіація влучно відпрацьовує по ворожій цілі.

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Наша авіація атакувала російське судно

Командувач Повітряних сил подякував українським пілотам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління.

На оприлюднених кадрах видно удар по ворожому судну, яке стояло на мілині біля берега. І велетенський стовп вогню та диму від нього. Стверджується, що на кораблі розташовувався російський пункт управління.

Телеграм-канали повідомляють, що на борту судна міг перебувати воєнкор окупантів. Однак, ця інформація ще потребує підтвердження.

Повітряні сили вдарили по судну окупантів: відео Микола Олещук

Слід зауважити, що українська авіація неодноразово вже брала участь у ліквідації окупаційного флоту. Однією із таким операцій, було знищення ракетоносія "Аскольд" у Керчі. Тоді пілоти випустили по судноремонтному заводу "Залів" кілька французьких ракет Scalp.

Повітряні сили нищать ворожу авіацію: що відомо

За лютий місяць окупанти втратили понад 10 своїх літаків. Зокрема, за перші місяці нового року Повітряні сили за підтримки ГУР ліквідували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у районі Азовського моря. Вперше це сталося вночі 14 січня. Тоді українські захисники збили ворожий А-50, а також значно пошкодили Іл-22. Відомо, що Іл-22 зумів здійснити аварійну посадку в Анапі. З перехопленої радіограми встановлено, що екіпаж вимагав пожежу машину та швидку. Вочевидь, серед його особового складу були й 200-ті й 300-ті. Пізніше, речник Повітряних сил Юрій Ігнат опублікував фото підбитого Іл-22, зауваживши, що "реанімаційні заходи" його не врятують.

Тим часом росіяни так були ошелешені цією втратою, що відмовилися визнавати її успіхом України. Вони "скинули" провину на дружній вогонь з окупованих територій.

Вдруге противник втратив А-50У над Азовом вже наприкінці лютого. Українські військові привітали окупантів з "днем защітніка отєчєства". Увечері місцеві пабліки почали публікувати кадри пожежі з місця падіння літака. Згодом Повітряні сили заявили, що це була їхня спільна робота з ГУР.

У розвідці уточнили, що знищений літак А50У – нова модернізована російська версія літака. Це судно ворог використовував для розвідки та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Один такий А-50У коштує 350 мільйонів доларів.