У Повітряних силах припустили, для чого Росія запускала ракети через країну НАТО

Російські загарбники завдали черговий масований ракетний удар по території України. Однак цього разу вони зробили це особливо підступно – запустили дві ракети через територію Молдови та Румунії.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він припустив, чому російські загарбники запустили ракети через Молдову та Румунію, яка перебуває в НАТО.

Це – перший такий прецедент

Ігнат наголосив, що російські загарбники вперше за увесь час з початку повномасштабної війни допустили проліт ракет над територією країни-члена НАТО. Раніше були випадки з Молдовою. Цього разу ракети летіли і через Румунію.

Це вже не жарти, перший такий прецедент. Вони залетіли на територію Молдови через Одеську область. Радіолокаційно спостерігалося дві ракети "Калібр". Вони перетнули повітряний простір Молдови з Румунією, звідти повернулися на територію України в Чернівецьку область,

– зауважив Ігнат.

Він підкреслив, що Росія перебуває в жахливій ситуації. Але все одно намагається погіршити власне становище. За його словами, дійсно дивно, навіщо Росія проклала шлях ракети через Румунію.

Ігнат припускає, що в такий спосіб окупанти хочуть перевірити реакцію країн-членів НАТО.

Зрозуміло, що не вкладається в голові, навіщо вони через Румунію проклали маршрут. Можливо, хочуть побачити, як НАТО буде реагувати. Наскільки країни НАТО готові йти на поступки Росії в певних питаннях. Тут потрібно глянути зараз на реакцію світу, політичних лідерів, самої Румунії. Тоді будемо мати повну картинку всього, що відбулося,

– підкреслив Ігнат.