Понад 18 тисяч вильотів: у Повітряних силах підсумували втрати Росії за два роки

До других роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну у Повітряних силах підбили підсумки. Командувач Микола Олещук окреслив головні досягнення наших оборонців неба.

Нагадаємо, що над Азовським морем ввечері 23 лютого було збито черговий російський літак ДРЛС А-50У. Це сталося внаслідок успішної операції ГУР МО та Повітряних сил.

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У Повітряних силах відзвітували за свою роботу

Микола Олещук зауважив, що зафіксувати статистику "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона майже щогодини. Йдеться про російські А-50 та "сушки", іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" та "непереможні ракети".

Зокрема, статистика оновлюється ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту. Водночас за цей час Повітряними силами проведено десятки блискучих операцій.

За даними Повітряних сил, загалом у взаємодії із Силами оборони України знищено:

1905 ракет різних типів (серед них – 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал");

4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 – літаків;

325 – вертольотів.

Щоденно кажу "дякую" підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою – люди,

– додав Микола Олещук.

За його словами, 730 днів росіяни у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. З них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття.

Командувач Повітряних сил зауважив, що поки такі успіхи здійснюють на радянській техніці. Втім, наразі триває процес очікування та активної роботи над тим, аби найближчим часом до боротьби проти країни-агресорки нарешті долучились F-16.

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