У повітряний простір України заходять перші "Калібри"

Росіяни вдалися до масованої атаки по Україні вночі 25 травня. По нашій країні летить безліч ворожого залізяччя.

Ворог уже запустив "Шахеди" по Україні. Наша ППО відбиває атаку.

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Що відомо про пуски "Калібрів" уночі 25 травня

Приблизно в один і той же час, як стало відомо про дії стратегічної авіації, з'явилися і повідомлення про пуски "Калібрів" з Чорного моря. Спершу ішлося, що ворог вивів у море ракетоносії. Але інформації про пуски не було.

Тепер же моніторингові канали повідомляють, що перші "Калібри" летять на Півдні України. Це Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська області.

Де зараз тривога в Україні

Тактика росіян очевидна – перевантажити нашу ППО великою кількістю зброї різних типів і використати різний час підльоту. Та, звісно, деморалізувати цивільних.