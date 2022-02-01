Повна підтримка з Лондона, – Зеленський розповів, про що домовився з Джонсоном

Президент провів перемовини з британським прем'єром Борисом Джонсоном. За словами Володимира Зеленського, Україна може розраховувати на потужну підтримку Лондона.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу 1 лютого. Джонсон запевнив його у повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Великої Британії.

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Глава держави додав, що Джонсон заявив про готовність Лондона до подальшої взаємодії у рамках Кримської платформи з метою деокупації півострова та повернення усіх українських територій.

Підтримка на тлі загрози нападу Росії

Президент також зауважив, що перший візит Джонсона до України відбувається у непрості часи. "Часи історичних викликів для нашої держави, Об'єднаного Королівства, Європи й усього світу", – уточнив він. Далі Зеленський розповів, що обговорив з британським політиком комплекс кроків щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща, ніж реанімація,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, це доводить, зокрема, нещодавнє рішення британського уряду. Мовиться про розробку закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України. "Ми вдячні Великій Британії й за підтримку наших євроатлантичних прагнень. Чекаємо конкретики та чітких сигналів й від НАТО", – додав політик.

Про що домовилися Зеленський та Джонсон

Зеленський наголосив, що вже третій рік поспіль Україна виділяє на сектор безпеки та оборони рекордний за історію держави бюджет. Мовиться про 6% ВВП. "Ми будуємо сильну боєздатну армію. Сьогодні було ухвалене рішення збільшити її ще на 100 тисяч військових. Цінуємо на цьому шляху сприяння та практичну допомогу Великої Британії", – зазначив президент.

Глава держави згадав, зокрема, про:

Український президент звернув увагу на те, що Велика Британія передала Україні тисячі протитанкових ракет.

Крім цього, сторонам вдалося домовитися про спільні дії заради забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії у сферах кібербезпеки. Крім цього, Джонсон та Зеленський висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації.

Головні тези Бориса Джонсона

Британський прем'єр висловився про російські війська біля кордонів України. За його словами, мовиться про "найбільшу ворожість за всі роки після 2014".

Він запевнив Зеленського: якщо Росія наважиться на нове вторгнення, Лондон запровадить санкції, як тільки ворожі війська перетнуть кордон України.

Водночас такий сценарій розвитку подій британець назвав "катастрофою для всього світу". При цьому, не лише військовою, але й гуманітарною та політичною.

Джонсон пообіцяв, що Велика Британія надасть Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже 119 мільйонів доларів. Їх спрямують на розбудову стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

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