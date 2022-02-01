Повна підтримка з Лондона, – Зеленський розповів, про що домовився з Джонсоном
Джерело:24 канал
Президент провів перемовини з британським прем'єром Борисом Джонсоном. За словами Володимира Зеленського, Україна може розраховувати на потужну підтримку Лондона.
Про це глава держави повідомив під час брифінгу 1 лютого. Джонсон запевнив його у повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Великої Британії.
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Глава держави додав, що Джонсон заявив про готовність Лондона до подальшої взаємодії у рамках Кримської платформи з метою деокупації півострова та повернення усіх українських територій.
Підтримка на тлі загрози нападу Росії
Президент також зауважив, що перший візит Джонсона до України відбувається у непрості часи. "Часи історичних викликів для нашої держави, Об'єднаного Королівства, Європи й усього світу", – уточнив він. Далі Зеленський розповів, що обговорив з британським політиком комплекс кроків щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України.
Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща, ніж реанімація,
– підкреслив Зеленський.
За його словами, це доводить, зокрема, нещодавнє рішення британського уряду. Мовиться про розробку закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України. "Ми вдячні Великій Британії й за підтримку наших євроатлантичних прагнень. Чекаємо конкретики та чітких сигналів й від НАТО", – додав політик.
Про що домовилися Зеленський та Джонсон
Зеленський наголосив, що вже третій рік поспіль Україна виділяє на сектор безпеки та оборони рекордний за історію держави бюджет. Мовиться про 6% ВВП. "Ми будуємо сильну боєздатну армію. Сьогодні було ухвалене рішення збільшити її ще на 100 тисяч військових. Цінуємо на цьому шляху сприяння та практичну допомогу Великої Британії", – зазначив президент.
Глава держави згадав, зокрема, про:
- 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України;
- побудову сучасних українських військово-морських баз;
- пакет безпекової допомоги та озброєння.
Крім цього, сторонам вдалося домовитися про спільні дії заради забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії у сферах кібербезпеки. Крім цього, Джонсон та Зеленський висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації.
Головні тези Бориса Джонсона
- Британський прем'єр висловився про російські війська біля кордонів України. За його словами, мовиться про "найбільшу ворожість за всі роки після 2014".
- Він запевнив Зеленського: якщо Росія наважиться на нове вторгнення, Лондон запровадить санкції, як тільки ворожі війська перетнуть кордон України.
- Водночас такий сценарій розвитку подій британець назвав "катастрофою для всього світу". При цьому, не лише військовою, але й гуманітарною та політичною.
- Джонсон пообіцяв, що Велика Британія надасть Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже 119 мільйонів доларів. Їх спрямують на розбудову стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.
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