Повне відсікання, – у "Слузі народу" назвали можливі наслідки невизнання Європою Держдуми

Визнавши нелегітимними вибори депутатів Держдуми Росії – парламент України лише зробив свою роботу. Водночас після такого кроку Верховної Ради Росію можуть чекати негативні наслідки з боку Європи.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Слуга народу" Віталій Безгін. За його словами, Україна наразі звернула увагу світової спільноти на незаконне "голосування" на окупованих територіях Донбасу та Криму.

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Безгін: Кримська платформа має стати рушійною силою

Наразі, за словами Безгіна, у позитивному розумінні може тішити позиція стратегічних партнерів, таких як Грузія та Туреччина, які вже дали свою оцінку з приводу російських "виборів".

Очікують, що це стане ще одним поштовхом, що консолідує зусилля з приводу визнання Держдуми Росії відповідного скликання абсолютно нелегітимним органом.

Низка країн світу заявили, що не визнають результати виборів Росії на окупованих територіях України. Зокрема, в МЗС Туреччини наголосили, що підтримують територіальну цілісність України.

В Євросоюзі в питанні "виборів" у Держдуму висвітлюють здебільшого масові фальсифікації та маніпуляції щодо виборчого законодавства. У випадку України мовиться про окуповані території та їхніх мешканців, наголосив депутат.

Це (питання "виборів" Росії – 24 канал) вже лунає на майданчиках ЄС. Думаю, ключовою і рушійною силою у цьому контексті має стати Кримська платформа

– сказав Віталій Безгін.

Росіян може очікувати відсікання від міжнародних процесів

За словами Віталія Безгіна, ситуація довкола незаконного голосування на "виборах" до Держдуми суттєво ускладнить переговорну позицію і взагалі участь Росії в багатосторонніх відносинах.

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З погляду комунікації, це може суттєво вдарити на російської позиції на теренах Європи, сказав політик. Проте у Росії є інші важелі впливу. Зокрема, шантаж щодо енергоресурсів – газовий шантаж буде достатньо сильною картою у переговорах.

Віталій Безгін про "вибори" в Держдуму: дивіться відео

"Першим кроком (у разі невизнання Держдуми Європою – 24 канал) має бути щонайменше повне відсікання від будь-яких міжнародних процесів. Зокрема, тих псевдопарламентарів Росії, які є причетними до виборів на теренах тимчасово окупованих територій України", – припустив Безгін.

"Вибори" до Держдуми: коротко