Може готувати удар у спину Путіну: як Лукашенко може використати ситуацію в Росії

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко виступив переговорником під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Насправді нелегітимний лідер Білорусі прагне використати ситуацію на свою користь та неочікувано вдарити Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, коли Лукашенко домовився із Пригожиним, то у Росії всі йому дякували, навіть пропагандисти Кремля.

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Вигода для Лукашенка

Чаленко переконаний, що Лукашенко може використати ситуацію у Росії, щоб блокувати невигідні для себе ініціативи Кремля. Також білоруський диктатор мріє не піти у небуття з президентського крісла, а прагне чогось більшого. До прикладу, очолити "новий варіант Радянського Союзу".

Не можу повністю виключати такого сценарію. Цілком можливо, що він готує певний удар у спину Путіну. Тут Лукашенко як "аксакал", який при владі у Білорусі з початку 90-х років. Він може повестися доволі цікаво. Тому Кремлю потрібно задуматись,

– вважає політолог.

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