Є 2 варіанти, – Ступак пояснив, навіщо Лукашенко допоміг Пригожину

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко виступив у ролі переговорника під час бунту вагнерівців. Він прийме Євгєнія Пригожина та його найманців у Білорусі. Є 2 варіанти, навіщо Лукашенко допоміг Пригожину.

Таку думку 24 Каналу озвучив експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Лукашенко допоміг Пригожину, бо він йому дійсно потрібен.

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Вигода для Лукашенка

Іван Ступак зазначив, що одним з варіантів є зв'язки Пригожина у країнах Африки. Очільник вагнерівців багато років заробляє там гроші та має вплив на політику певних країн. З його допомогою Лукашенко хоче, щоб білоруські товари потрапили на африканський ринок.

На думку експрацівника СБУ, більш ймовірним є другий варіант – Лукашенко хоче, щоб вагнерівці тренували білоруських військових. Вже є інформація про табір, який будують у Білорусі для 8 тисяч найманців Пригожина.

"У Лукашенка є великий комплекс меншовартості у порівнянні з Україною. Він розуміє, що білоруські військові взагалі не мають досвіду. Він чудово розуміє, що він у цьому програє та, можливо, у такий спосіб купив за великі гроші "класного тренера", який повинен навчити білоруське військо", – припустив він.

"Ніж біля горла доньки Пригожина"

ЗМІ повідомляють, що в Осиповичах Могилівської області у Білорусі почали будувати табір для розміщення 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Натомість моніторингова група "Беларускі Гаюн" запевнила, що у них немає доказів, які б свідчили про будівництво такого табору.

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що Пригожин міг так швидко закінчити своє "повстання" через погрози його родині. Адже вагнерівці успішно рухались у бік Москви, а в останній момент вони повернулись назад.

Можливо, приставили ніж до горла доньки Пригожина та показали по відеозв'язку. Сказали: "Якщо ти рухаєшся далі, то у тебе нема родини". Це єдине обґрунтування, яким я можу пояснити, чому Пригожин зненацька зупинився та пішов назад,

– сказав Ступак.

Роль Лукашенка у завершенні повстання