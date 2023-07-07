Пригожин, Кадиров чи амбітний генерал: яка ймовірність того, що бунт у Росії повториться

Чим більше Росія витрачає ресурсу на утримання окупованих територій України, тим більше ризиків повторного бунту. Євгеній Пригожин показав російській еліті, що монополію на насильство в Росії можна порушити і нічого за це не буде.

Про це 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Новим бунтівником в Росії може стати будь-хто, навіть з близького оточення Володимира Путіна.

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"Євгеній Пригожин – це живий приклад того, що рішуча людина на чолі відносно невеликої кількості бойовиків, може серйозно загрожувати Москві. Не обов'язково, що це буде Пригожин, чи це буде Кадиров, можливо це буде якийсь амбітний генерал, про якого ми ще не чули, але такий ризик є дуже серйозним", – зазначив Максим Паламарчук.

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Росія в пастці

Як зазначив Максим Паламарчук, якби Євгеній Пригожин взяв Бахмут, він би не пішов бунтом на Москву. Тому розвиток подій в Україні безпосередньо впливає на ситуацію в Росії. Чим більше Україна руйнуватиме стереотипи про велич та могутність Росії, тим більше шансів, що бунт може повторитись.

Вся російська еліта розуміє, що Росія в Україні потрапила в пастку, з якої не може вийти через одну персональну проблему – Володимира Путіна. Тому що для Путіна ця війна за його політичне, можливо навіть і фізичне виживання,

– сказав Паламарчук.

Якщо одна людина тягне за собою всю країну в небуття, тоді важко не очікувати, що не буде повторної спроби звільнитися від цього тягаря.

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