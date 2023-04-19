Путін косплеїть Зеленського: яка мета "турне" російського диктатора на окуповані території

Владімір Путін відвідав окуповані території Херсонської та Луганської області. Проте цей його візит не зможе змінити ситуацію на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він зазначив, що сьогодні Росія не маю таких ресурсів, які б дозволили їй проводити масовані наступальні дії.

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Цар обізнаний

Грабський зауважив, що поїздку Путіна на окуповані території варто розглядати з інформаційної точки зору.

Наближається час, коли він має провести пряму лінію з росіянами (орієнтовно вона може відбутися 8 червня – 24 Канал). І зараз йому потрібно показати, що цар обізнаний у ситуації та постійно відстежує, що відбувається на різних ділянках фронту. Тому він відвідав окуповані землі,

– відзначив полковник ЗСУ.

Україна розглядає поїздки Путіна, на думку військового експерта, як косплей візитів українського президента Володимира Зеленського дійсно в бойові точки.

Яка мета поїздки Путіна на окуповані території: дивіться відео

Якщо зробити вимірювання відстані між лінією фронту та тими місцями, де перебував Путін, то стає зрозуміло, що він навіть не наблизився до оперативної глибини бойових порядків російських військ,

– підкреслив співрозмовник.

Сергій Грабський зауважив, що візит Путіна – інформаційний вкид для внутрішнього споживання, який не впливає жодним чином на хід війни.

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