"Тайський фронт" не втримав: бурхлива реакція мережі на скандальну поїздку Тищенка

Після візиту Миколи Тищенка у Таїланд до "української громади" його виключили зі "Слуги народу". Мережа бурхливо відреагувала на черговий скандал, у який втрапив депутат.

За декілька годин до виключення з партії на сайті посольства України в Таїланді анонсували зустріч з народним депутатом, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Тищенка виключили з партії "Слуга народу"

Реакція мережі на поїздку Тищенка у Таїланд

Микола Тищенко поїхав до Таїланду, де організували його зустріч з представниками української громади. Її запланували провести не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Той факт, що зустріч не анонсували раніше вказує на те, що вона не була насправді запланованою.



Тищенко планував зустрітися в Таїланді з українською громадою / Скриншот Центру протидії корупції

До теми Одіозний нардеп Тищенко потрапив у скандал через поїздку в Таїланд

У Центрі протидії корупції пожартували, що депутат Микола Тищенко "вирвався із закарпатського котла" та проводить зустріч з виборцями у Таїланді.

Підозрюємо, що на зустрічі будуть обговорюватись такі важливі питання: організація Батальйону Пхукет, збір коштів на спорядження бійцям, які тримають оборону в Паттаї, розробка меню для підрозділу ТРО Бангкоку, різне,

– мовиться у повідомленні

23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений . Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Український сегмент твітера також вибухнув жартами:

"Микола Тищенко просто поїхав в Таїланд, щоб організувати мітинг в підтримку передачі том яма";

"Завтра у Таїланді лекція колишнього депутата "Як прос*ати все за один день";

"Захистили Мукачево, захистимо і Бангкок".

Мережа бурхливо відреагувала на скандал з Тищенком / Фото соцмережі

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько зазначив, що для зустрічі Тищенка з українською громадою в Таїланді навіть "напружили" дипломатів, які займалися організацією заходу і піарили його на своїй офіційній сторінці.

І це лише за декілька днів після того, як в України відбулася ганьба імені Симоненка з відпочинком в Іспанії під час повномасштабної війни,

– додав Валько.

Журналіст-розслідувач Назар Чорний написав, що Тищенко вчора подав законопроєкт про дозвіл нардепам воювати "у вільний від роботи час", а сьогодні вже рушив на оборону Бангкока.

"Молимося! Пане Миколо, бережіться тайських ДРГ, не втрапте в пастку!" – зазначив Чорний.

Цікаво! Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ніхто не відряджав Миколу Тищенка за кордон. Відповідно розпорядження на відрядження до Таїланду Стефанчук не підписував.

Інші скандали з Тищенком