Поїздом із Києва до Баку: в "Укрзалізниці" додали новий напрям

В "Укрзалізниці" повідомили про продовження маршруту "Баку–Харків" до столиці. Перший рейс із Азербайджану запланували на 21 квітня, із Києва – на 23.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

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Ми розширюємо перелік міст, куди з комфортом можна дістатись поїздом. Потяг формуванням "Азербайджанська залізниця" у перший рейс за новим маршрутом відправиться з Баку 21 квітня, а з зі столиці України – 23 квітня,

– зазначив Кравцов.

Він також додав, що в "Укрзалізниці" проаналізують пасажиропотік і, якщо попит буде рости – розглянуть можливість збільшення періодичності курсування поїзду до столиці Азербайджану.

Поки з Києва поїзд відправлятиметься по понеділках, а з Баку – по суботах. На території України зупинки будуть у Харкові, Люботині, Полтаві, Миргороді, Лубнах і Гребінці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що ПАТ "Укрзалізниця" суттєво покращила фінансову діяльність. За 2017 рік вона отримала 100 мільйонів гривень прибутку.