Масштабна пожежа спалахнула на київській Кільцевій: що говорять в ДСНС

Сьогодні вдень на київській Кільцевій на верхніх поверхах будівлі колишнього заводу "Електронмаш" сталось масштабне займання. В ДСНС розповіли про причини займання та постраждалих

На київській Окружній сьогодні вдень зайнялась покинута будівля колишнього заводу. Пожежники вже ліквідували вогонь.

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Обійшлося без постраждалих

Сильне загоряння на території покинутої будівлі виникло з невідомих причин. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла 24 Каналу подробиці сильної пожежі, яку бачили тисячі киян.

Це неексплуатована будівля колишнього заводу. Загорілося сміття на площі 35 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували, там немає нічого взагалі. Постраждалих теж немає, це звичайне займання сміття в будівлі, що пустує,

– наголосила Вікторія Рубан.

Масштабна пожежа на київській Окружній: дивіться відео