У ніч на 4 лютого на одному з промислових об'єктів Бєлгородської області трапилася "бавовна", унаслідок якої спалахнула потужна пожежа. Ця подія, ймовірно, ще сильніше порушить логістику окупантів.

Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. Усе тому, що на підприємстві, де стався інцидент, нібито виготовляють важливі металоконструкції.

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Пожежа могла перешкодити ремонту Керченського мосту

Нафтобаза, на якій спалахнуло полум'я, розташована на промисловому підприємстві окупантів у Борисовці Бєлгородської області. За даними ISW, на ньому виготовляють металоконструкції для ремонту Керченського мосту, що в тимчасово окупованому Криму.

Тож, пожежа могла завдати руйнувань промоб'єкту і, відповідно, перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на Керченському мосту, що є важливим для логістики наземним шляхом росіян на Півдні України. Зауважимо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Володимирович традиційно звинуватив у пожежі українські війська.

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Що відомо про пожежу під Бєлгородом