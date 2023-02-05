Пожежа в Бєлгородській області може ще більше порушити логістику Росії в Україні, – ISW
Джерело:ISW
У ніч на 4 лютого на одному з промислових об'єктів Бєлгородської області трапилася "бавовна", унаслідок якої спалахнула потужна пожежа. Ця подія, ймовірно, ще сильніше порушить логістику окупантів.
Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. Усе тому, що на підприємстві, де стався інцидент, нібито виготовляють важливі металоконструкції.
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Пожежа могла перешкодити ремонту Керченського мосту
Нафтобаза, на якій спалахнуло полум'я, розташована на промисловому підприємстві окупантів у Борисовці Бєлгородської області. За даними ISW, на ньому виготовляють металоконструкції для ремонту Керченського мосту, що в тимчасово окупованому Криму.
Тож, пожежа могла завдати руйнувань промоб'єкту і, відповідно, перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на Керченському мосту, що є важливим для логістики наземним шляхом росіян на Півдні України. Зауважимо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Володимирович традиційно звинуватив у пожежі українські війська.
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Що відомо про пожежу під Бєлгородом
- У ніч на 4 лютого у Бєлгородську область завітало Бавовнятко, яке дуже полюбляє гратися на підприємствах окупантів. У селищі Борисовка спалахнула нафтобаза.
- Вогонь перекинувся на цистерни, пожежу довго не могли загасити. Відомо, що на підприємстві, де розміщена нафтобаза, виготовляють металоконструкції, які російські загарбники використовують в Україні.
- Росіяни у соцмережах не на жарт обурилися. Мовляв, і де ця потужна російська ППО, коли вона потрібна.
- Після "бавовни" у Бєлгородській області оголосили безстроковий "жовтий" рівень терористичної загрози. За словами губернатора, пожежа наробила "серйозних збитків".