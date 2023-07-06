У ресторані "Пушкін" в центрі Москви – потужна пожежа: понад 100 відвідувачів евакуювали
Увечері 6 липня у центрі Москві спалахнув елітний ресторан. На місце події негайно виїхали пожежники.
Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що це не єдина пожежа у російській столиці.
Також там горів бізнес-центр, внаслідок чого є один загиблий. Своєю чергою, в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.
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У Москві горів елітний ресторан
У Москві загорівся дах будівлі на Тверському бульварі, в якому розташовані два ресторани "Пушкинъ" і "Турандот".
У триповерховому будинку на момент займання перебували понад 100 людей. Їх усіх евакуювали.
У Москві спалахнула пожежа: відео
На фото та відео, які публікували очевидці у мережі, видно величезні клуби чорного диму та десятки здивованих перехожих.
Загорівся елітний ресторан: відео
Осередок горіння був над іншим рестораном – "Турандот". У той час там святкували весілля.
На місце прибули рятувальники та почали гасити полум'я. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Про це повідомили в МНС.
Людей евакуювали: відео
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За інформацією очевидців, у будівлі ресторану чули вибухи газових балонів. Пожежу тривалий час не могли загасити.
Дим заповнив усі прилеглі вулиці. Однак інформація щодо постраждалих не надходила.
Густий дим здійнявся в небо: відео
Згодом у мережі оприлюднили доволі кумедне відео – на пожежу в "Кафе Пушкинъ" прибігли дивитися "роззяви з позаминулого століття", вбрані у стародавній одяг.
Це були актори, адже поруч із рестораном розташований театр ГІТІС. У момент пожежі там проходили зйомки.
Актори ГІТІСа збіглися подивитися на пожежу: відео
Безтурботні роззяви знімають, як горить знаменитий ресторан на Тверському бульварі. Богемні завсідники "Кафе Пушкинъ" і "Турандота" тим часом думають, де вечеряти цього вечора. І, ймовірно, не тільки цього,
– мовиться у повідомленні одного з російських телеграм-каналів.
У будівлі перебували понад 100 людей: відео
Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили про ліквідацію пожежі. Мовляв, на відкритій ділянці вогонь вже не горить.
Дивіться відео пожежі в центрі Москви
У Москві загорівся дах двох ресторанів / Фото росЗМІ
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Останні пожежі у Росії
- Увечері 25 червня загорілися кілька квартир багатоповерхівки у підмосковному Корольові.
- Ймовірною причиною пожежі була сварка між мешканцями однієї з квартир – чоловік у пориві гніву підпалив своє помешкання.
- Внаслідок цього загинули двоє людей – сам палій та рятувальник.
- Своєю чергою, 19 червня у Москві горів Центральний ремонтно-механічний завод. Людей з будівлі довелося евакуювати.