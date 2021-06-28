Про те, що міністр закордонних справ дав доручення з'ясувати, чи справді внаслідок пожежі на судні в Індійському океані загинув українець, у мережі повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України,

– написав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. По дорозі на ньому спалахнула пожежа.

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