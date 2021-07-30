Масштабні лісові пожежі у Туреччині: від вогню потерпають та гинуть тварини
Джерело:24 канал
У Туреччині лісові пожежі забрали життя вже 4 людей. Водночас потерпають дикі тварини: наразі ніхто офіційного підрахунку не веде, але вогонь нещадно знищив вже сотні гектарів лісу, а значить і сотні тварин.
Користувачі у соцмережах публікують жахиві фото і відео із загиблими тваринами. Повідомляється, що вогонь впритул наблизився до ферм і пасовиськ.
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У пожежі в Туреччині гинуть тварини
Від масштабних пожеж потерпають тварини. "Дерева, тварини, будинки, кора ... У нас горять легені...", – повідомляють у розпачі очевидці.
Із Манавґату надсилають десятки фото загиблих тварин, які просто задихнулися від диму. Очевидці повідомляють про масову загибель худоби, яку вогонь раптово застав закритими у стайнях.
Вогонь знищив десятки диких тварин / Фото з твітеру dfndefne
У Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, постраждалих від вогню.
Пожежі у Туреччині: головні новини
- Вогонь здійнявся 28 липня у містечку Манавґат, що у курортній провінції Анталія. Через вітер і спекотну погоду він швидко поширювався.
- Уже наступної доби займання виникли біля курортних зон Бодрума і Мармарису. Саме там відпочивають тисячі туристів, зокрема і українці.
- Уже офіційно відомо про 4 загиблих, ще 183 людини отримали травми. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.
- На поміч Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.
- Президент Володимир Зеленський 29 липня висловив турецькому колезі Реджепу Ердогану співчуття через пожежі. Він пообіцяв надати країні всю можливу допомогу.