Масштабні лісові пожежі у Туреччині: від вогню потерпають та гинуть тварини

У Туреччині лісові пожежі забрали життя вже 4 людей. Водночас потерпають дикі тварини: наразі ніхто офіційного підрахунку не веде, але вогонь нещадно знищив вже сотні гектарів лісу, а значить і сотні тварин.

Користувачі у соцмережах публікують жахиві фото і відео із загиблими тваринами. Повідомляється, що вогонь впритул наблизився до ферм і пасовиськ.

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У пожежі в Туреччині гинуть тварини

Від масштабних пожеж потерпають тварини. "Дерева, тварини, будинки, кора ... У нас горять легені...", – повідомляють у розпачі очевидці.

Із Манавґату надсилають десятки фото загиблих тварин, які просто задихнулися від диму. Очевидці повідомляють про масову загибель худоби, яку вогонь раптово застав закритими у стайнях.



Вогонь знищив десятки диких тварин / Фото з твітеру dfndefne

У Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, постраждалих від вогню.

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