Вибух на заправці під час тривоги в Харкові кваліфікували як диверсію
Джерело:Поліція Харківської області
У Харкові під час повітряної тривоги 22 квітня пролунав вибух на заправці "УкрГазВидобування". Рятувальники повідомили, що там горів резервуар із залишками газу на площі 50 метрів квадратних.
Це трапилось у той час, коли у Харківській області була повітряна тривога і Росія атакувала регіон ракетами С-300. За даними рятувальників, орієнтовно о 22:00 ворог завдав удару, о 22:19 – спалахнула пожежа на заправці.
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Що трапилось під час тривоги на заправці у Харкові
Правоохоронці розповіли, що 22 квітня орієнтовно о 22:20 у їхній відділок №1 повідомили про пожежу на одній з заправок, яка розташована в Новобаварському районі Харкова.
Поліція виїхала на місце та встановила, що люди не постраждали. Проте за фактом інциденту правоохоронці відкрили справу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом диверсії,
– розповіли правоохоронці.
У поліції додали, що наразі тривають слідчі дії та намагаються встановити особу, яка причетна до злочину.
Варто додати, що ще ввечері 22 квітня повідомляли, що на місці пожежі на заправці у Новобаварському районі не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети.
Ворог атакував Харківщину: коротко
- Повітряну тривогу у Харківській області оголосили орієнтовно о 22:02 і тривала вона до 22:52 22 квітня.
- Рятувальники повідомили, що орієнтовно о 22 годині Росія вдарила по селі Котляри Безлюдівської громади. Там виникла пожежа у приватній будівлі, яку ліквідували працівники ДСНС. Олег Синєгубов розповів, що ворог у селі зруйнував 2 приватні будинки, пошкодив 10 будинків, 1 гараж та 4 машини.
- Глава Харківської ОВА також повідомив, що одна ворожа ракета С-300 влучила в землю. Інша – розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Вона пошкодила теплиці та робочі цехи.
- Офіс генпрокурора повідомив, що вони почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Адже Росія ввечері 22 квітня вдарила ракетами С-300 по промислових підприємствах та іншій інфраструктурі. Там не було військових цілей.