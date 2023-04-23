Вибух на заправці під час тривоги в Харкові кваліфікували як диверсію

У Харкові під час повітряної тривоги 22 квітня пролунав вибух на заправці "УкрГазВидобування". Рятувальники повідомили, що там горів резервуар із залишками газу на площі 50 метрів квадратних.

Це трапилось у той час, коли у Харківській області була повітряна тривога і Росія атакувала регіон ракетами С-300. За даними рятувальників, орієнтовно о 22:00 ворог завдав удару, о 22:19 – спалахнула пожежа на заправці.

Дивіться також Вибило вікна та двері: як сім'я врятувалася від російського обстрілу на Харківщині

Що трапилось під час тривоги на заправці у Харкові

Правоохоронці розповіли, що 22 квітня орієнтовно о 22:20 у їхній відділок №1 повідомили про пожежу на одній з заправок, яка розташована в Новобаварському районі Харкова.

Поліція виїхала на місце та встановила, що люди не постраждали. Проте за фактом інциденту правоохоронці відкрили справу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом диверсії,

– розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що наразі тривають слідчі дії та намагаються встановити особу, яка причетна до злочину.

Варто додати, що ще ввечері 22 квітня повідомляли, що на місці пожежі на заправці у Новобаварському районі не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети.

Ворог атакував Харківщину: коротко