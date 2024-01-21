Трагічна пожежа у Дніпрі: загинули жінка та троє дітей
Джерело:ДСНС
У ніч проти 21 січня в Дніпрі через пожежу загинули жінка та троє дітей. Наразі причина пожежі невідома.
21 січня по опівночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання житлового будинку. Горів будинок, розташований на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста.
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Пожежа з фатальними наслідками
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить домашнє майно на площі 15 квадратних метрів.
Із задимленої оселі рятувальники винесли 4 людей. Йдеться про 40-річну жінку та трьох дітей. В ДСНС повідомили, що вони теж були без свідомості. На жаль, медикам не вдалося врятувати їм життя.
Відомо, що загиблому хлопчикові було 5 років, дівчаткам – 6 та 2 роки.
Пожежу ліквідовано о 01:14. Її причини наразі з'ясовуються.
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