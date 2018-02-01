Пожежа на нафтобазі під Васильковом: винуватці катастрофи "замітають сліди"

"Винуватці трагедії у будь-який спосіб прагнуть уникнути відповідальності перед жителями Василькова. Зокрема, намагаються перекидати свої майнові активи з одних юридичних осіб на інші..."

8 червня 2015 року біля села Крячки Васильківського району Київської області відбувся вибух нафтобази БРСМ, який спричинив загибель 6-ти людей та другу за масштабами після Чорнобильської аварії екологічну катастрофу в Україні, величезні збитки від якої й досі остаточно не пораховані. Вже більше року потерпілі мешканці Василькова, що об’єдналися у Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії, разом з провідними юристами, психологами та соціальними активістами виборюють справедливу компенсацію за матеріальні та моральні збитки, які були понесені людьми, та проводять низку заходів, що спрямовані на правовий захист постраждалих внаслідок аварії громадян.

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На думку постраждалих васильківців, чисельні заяви, що лунають останнім часом від компанії "БРСМ-Нафта" про нібито зміну власника корпорації, насправді є лише спробою подальшого ухилення від сплати компенсацій постраждалим людям.

Про це більш детально в інтерв’ю сайту "24" розповіли голова Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії, відомий активіст Олег Верник та співзасновник фонду, соціальний журналіст Олександр Палій.

Інформацію про справжні масштаби катастрофи приховували

Олег Верник: Наш Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії виник не як реакція на події на нафтобазі в селі Крячки, а як реакція на повну бездіяльність нашої влади, як реакція на свідоме інформаційне замовчування справжніх розмірів екологічної катастрофи, безумовно другої за розмірами та масштабами після Чорнобильської аварії, як реакція на суцільне ігнорування вимог постраждалих внаслідок цієї трагедії. Ми принципово боремось за повну компенсацію винуватцями трагедії завданих збитків постраждалому населенню Васильківського району, як матеріальних, так і моральних.

Олександр Палій: Маємо зазначити, що трагедія призвела до загибелі 6-ти осіб – 4-х пожежників і 2-х працівників нафтобази. 18 – поранених, кілька тисяч тонн знищених нафтопродуктів і кілометри випаленої та забрудненої різноманітними хімічними отруйними речовинами землі. А відповідальні за екологічний стан державні інституції намагалися заспокоювати людей брехливими твердженнями – типу: все нормально і все в межах екологічних норм. А насправді все виглядало жахливим через суцільну бездіяльність. І ми це все спостерігали. Фактично за ці всі роки, тобто після 8 червня 2015 року, навколо згорілої нафтобази так й не провели рекультивацію забрудненого ґрунту, фактично не вивезли залишки пально-мастильних матеріалів для їх переробки та утилізації, так й не вжили дієвих заходів щодо нейтралізації нафти з водних поверхонь і ґрунтів, що зробило б потрапляння токсичних речовин в підземні води неможливим.

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Але ж ми добре пам’ятаємо, що перші особи держави робили голосні заяви про Васильківську трагедію...

Олег Верник: У тому-то і справа, що ця вся кричуща бездіяльність органів влади відбувалася одночасно із великим відволікаючим інформаційним галасом навколо нібито оперативної реакції вищих керманичів нашої держави. На місце трагедії безпосередньо приїздили, зокрема, тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр МВС Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полторак, секретар РНБО Турчинов... І що ми бачили – купа піарних обіцянок-цяцанок під телекамери кримінально покарати винних та допомогти всім постраждалим внаслідок пожежі. А насправді все відбувалося з точністю до навпаки.

Спочатку суди масово почали відмовляти постраждалим пожежникам та працівникам нафтобази БРСМ у наданні статусу потерпілих. Цей статус дав би можливість людям вимагати відшкодування за трагедію. У той же час адвокати постраждалих пожежників тоді публічно заявили, що "БРСМ-Нафта" так і не зробила жодних відшкодувань сім’ям пожежників, які загинули і тим, які зазнали травм.

Олександр Палій: Також хочу зазначити, що й інститути громадянського суспільства зіткнулися безпосередньо із масовим опором з боку відповідних державних органів та установ у можливості проведення належних та достовірних екологічних експертиз. Виникло розуміння, що на вищих щаблях влади був навіть виданий якийсь таємний наказ – максимально унеможливити для громадськості отримувати інформацію щодо справжніх масштабів екологічної катастрофи в Крячках.



Пожежа на нафтобазі БРСМ

Що саме наштовхнуло вас на таку думку?

Олександр Палій: Коли місцеві активісти оговталися після перших днів катастрофи, вони почали діяти. Насамперед намагалися зробити фіксацію отруєння сільськогосподарських продуктів з власних городів. І що? Виявилося, що майже всі державні екологічні лабораторії з різних причин відмовили васильківцям у замірах рівня отруєння їх власних овочів та фруктів з прилеглих до зони пожежі територій. Зокрема, Лабораторія Агропромислового комплексу відмовила людям на підставі того, що їх "обладнання на ремонті", лабораторія Інституту гігієни відмовила через те, що їх обладнання "на переоцінці", Інститут екогігієни и токсикології ім. Л. Медведя наче й погодився спочатку допомогти людям зробити аналізи їх продуктів, але за умови, щоб вони не вказували, що ці продукти взяті біля зони пожежі в Крячках. А потім спеціалісти з цього інституту взагалі зникли і не відповідали на телефонні дзвінки. Це факти дають нам підстави стверджувати про цілеспрямовану політику відповідних державних органів не тільки на замовчування реальних масштабів катастрофи, але й на максимальне ускладнення для громадськості навіть самої можливості отримати офіційні результати аналізів та замірів рівня реального забруднення Васильківського району.

Олег Верник: Зрештою, щоб ви розуміли реальний розмір катастрофи – мова йде про пожежу 15 тисяч тонн нафтопродуктів, що були зосереджені на нафтобазі БРСМ, а також про одночасну пожежу чисельних резервуарів зниженого газу, що також там були розташовані. Секретар РНБО Олександр Турчинов навіть офіційно оприлюднив інформацію, що керівництво нафтобази БРСМ протягом декількох годин після початку пожежі свідомо приховувало інформацію від пожежної служби. Як свідчать васильківці, керівництву нафтобази треба було за цей час знищити у вогні всі докази чисельних порушень з експлуатації нафтобази, зокрема незаконного "бодяжіння" бензину з метою штучного підвищення його октанового числа.

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Небезпека для людей абсолютна очевидна

Чому ви вирішили створити власний Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії? Коли і якими силами розпочали роботу?

Олександр Палій: Восени 2016 року нам остаточно стало зрозуміло, що жителям Василькова та найближчих до місця екологічної катастрофи населених пунктів вже абсолютно нема на що сподіватися. Поодинокі суди постраждалих внаслідок аварії нафтобази БРСМ свідомо гальмувалися юристами БРСМ, а держава образно "вмила руки". Екологічним та соціальним активістам необхідно було отримати якесь друге дихання, щоб ідея боротьби за права постраждалих від аварії на БРСМ остаточно не зійшла нанівець. Я зустрівся з колегою-юристом Олегом Верником, щоб обговорити наші перші кроки. Результатом зустрічі стала концепція відшкодування заподіяної мешканцям Васильківського району шкоди.

Олег Верник: Нам вдалося досить оперативно заснувати та зареєструвати в листопаді 2016 року Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії. Мер Василькова Володимир Сабодаш повністю підтримав нашу позицію захисту інтересів постраждалих васильківців та надав нам для роботи приміщення в Міському управлінні соціального захисту населення. В грудні 2017 року ми вже почали прийом постраждалих внаслідок аварії та приступили до формування списку потерпілих – членів нашого фонду та складання колективного позову до суду. Для визначення точних розмірів моральної шкоди ми звернулися до Асоціації психологів України, яка нам допомогла провести дуже якісні психологічні опитування постраждалих для визначення точних розмірів моральної шкоди, що була причинена аварією на нафтобазі БРСМ.



Наслідки пожежі під Васильковом жахливі

Чи були спроби з боку керівництва "БРСМ-Нафта" чи якихось споріднених з нафтобазою структур якось завадити вашій роботі?

Олег Верник: Звісно, що наша робота щодо об’єднання постраждалих внаслідок аварії васильківців викликала обурення у опонентів. Вони й розповсюджували активно чутки серед жителів Василькова, що начебто наш фонд забере у всіх наших членів квартири, використавши ксерокопії паспортів, які нам віддавали люди при вступі до фонду. Вони й посилали своїх так би мовити "агентів" кожного дня до черги васильківців, які вступали до фонду, щоб оббріхувати нашу роботу та залякувати постраждалих. Зрештою, вони навіть замовили провокативний сюжет на одному з олігархічних телеканалів, спрямований на дискредитацію нашої роботи. Але все дарма. Люди нам повірили! І це було для нас головною перемогою. Адже васильківці й зараз кожного дня стикаються з наслідками трагедії. Яка якість питної води? А якість повітря? Чим зрештою дихають зараз васильківці? На всі ці питання немає однозначної відповіді. Чому в Васильківському районі не працюють зараз стаціонарні пости, лабораторії з дослідження якості питної води, забруднення повітря або ґрунту на городах постраждалих мешканців?

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Олександр Палій: Ми виявилися єдиними, хто дійсно почав працювати не для політичного піару, не для "галочки", не для "звіту", а для реальної допомоги реальним людям. Тільки уявіть собі, під час пожежі в повітря потрапила дуже небезпечна та довготривала у своїй дії отрута – бензопірен. Експерти-медики зараховують бензопірен і його чисельних "родичів" до групи вкрай небезпечних канцерогенів, пухлино-створюючу дію яких доведено методом дослідів над тваринами. Небезпека для людей тут абсолютна очевидна. Це підтверджується фактом частих випадків виникнення кількох видів раку серед людей, які роками мають справу із середовищами з високою концентрацією бензопірена. Безпосередньо на території згорілої нафтобази рівень бензопірена перевищував норму в 26 (!) разів. У піску на майданчику дитсадка "Капітан" – в чотири (!) рази. А влада у той же час каже васильківцям, що все гаразд і не треба хвилюватися. Знаєте, за умов такого цинічного ставлення до людей з боку влади будь-яка щира команда активістів може отримати загальнонародну підтримку, яку отримали й ми через нашу відчайдушну роботу у Василькові.

За трагедію мають відповісти власники нафтобази

Що відбувається зараз? Що буде далі?

Олег Верник: Попереду у нас боротьба за відшкодування заподіяної васильківцям аварією шкоди. І відповідачами виступатимуть саме винуватці трагедії. Я підкреслюю – не держава, не органи місцевого самоврядування мають відповісти перед людьми за цей жахливий екологічний злочин, а саме власники цього брудного бізнесу, які й спричинили аварію. Ще раз маю підкреслити, що наш фонд принципово бореться за повну компенсацію винуватцями трагедії завданих збитків постраждалому населенню Васильківського району, як матеріальних, так і моральних.

Олександр Палій: Маю також зазначити, що колективні екологічні позиви в нашій державі, ще не мають усталеної практики. І ми в багатьох аспектах тут виступаємо в якості першопрохідців, але ж хтось має розпочати. В країнах Європи та у США така практика є, і вона дуже оптимістична для нашої справи.

Олег Верник: Відповідаючи на питання, що коїться саме зараз – ми бачимо, що справжні винуватці трагедії з корпорації "БРСМ-Нафта" у будь-який спосіб намагаються уникнути відповідальності перед жителями Василькова. Зокрема, намагаються гарячково перекидати свої майнові активи з одних юридичних осіб на інші, щоб у майбутньому максимально ускладнити нам боротьбі за справедливість. Ми, звісно, намагаємось, зупинити це відверте свавілля через звернення до правоохоронних органів. Попереду у нас ще тривалий та напружений процес. Але ж ми з Олександром абсолютно впевнені у нашій остаточній перемозі – впевнені, що тисячі васильківців отримають нарешті належне матеріальне відшкодування всім своїм втратам.

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