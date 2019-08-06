Пожежна частина стала затишним міні-готелем: яскраві фото

На місці колишньої пожежної частини у Лос-Анджелесі відкрили сучасний бутік-готель.

Що таке бутік-готель?Це вид невеликих готелів місткістю від 10 до 100 номерів. Зазвичай, кожен з номерів оформлюють в унікальному стилі. Бутік-готелі почали з'являтись у 1980-х у великих містах США та Великобританії.

У Лос-Анджелесі новий бутік-готель з'явився у будівлі, яку збудували ще в 1927 році і тривалий час там була пожежна частина, пише Dezeen.

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Аби віддати данину історичному минулому та призначенню споруди, вхід у готелі залишили у вигляді величезних червоних дверей, крізь які на виклик виїжджали пожежні машини.

Заклад став першим бутік-готелем у мистецькому районі міста і отримав відповідну назву Arts District Firehouse Hotel.

Яка історія будівлі? Пожежники тут працювали з часу відкриття будівлі до 70-х років минулого століття, потім деякий час вона стояла занедбаною. На початку 2000-х покинуте приміщення слугувало мистецькою галереєю.



Бутік-готель з'явився на місці колишньої військової частини у Лос-Анджелесі / Фото: Dezeen.com

Інтер'єр кожного номера індивідуально розробляли відповідно до задуму й кольорової тематики дизайнерів з бюро Creative Space.

Всередині приміщення вирішили провести лише часткову реставрацію, а не кардинальну перебудову. Окрім масивних червоних дверей, залишили також частини дерев'яної підлоги, автентичні великі вікна та панелі з пресованого олова.



В бутік-готелі є кафе, ресторан і бар / Фото: Dezeen.com

Для бронювання доступні 9 номерів люкс. На першому поверсі облаштували ресторан, кафе та магазин.

Бутік-готель на місці колишньої пожежної частини у Лос-Анджелесі: дивіться фото