Пожежники на Харківщині прихистили цуценя, яке ледь не загинуло від обстрілів: щеплива історія
Нещодавно пожежники на Харківщині знайшли ід час пожежі в одному з обстріляних будинків песика. Оскільки господарів не було, його забрали до пожежної частини. Тепер тваринка живе з ними. У статті читайте щемливу історію про песика Бая.
Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко показала нового мешканця пожежної частини.
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Вона розповіла, як пожежники з Харківської області підібрали цуценя. Назвали його Бай (скорочено від Байрактар).
Песик Бай живе в пожежній частині / Скріншот з відео
"Такі історії вражають добротою. Люди часто з пожеж та зруйнованих будинків забирають тварин, прилаштовують до себе чи віддають людям", – каже Черненко.
Журналістка жартує, що його ще називають Баламут, бо песик трохи шкідливий – жує чоботи пожежників та гучно проводжає їх на виклики.
Як песик з’явився в пожежній частині
Песик вдвічі ледь не загинув від обстрілів та пожежі. Там рятувальники його і знайшли.
При гасінні пожежі в приватному будинку на Харківщині ми побачили в приміщенні маленького песика. Це було 2 місяці тому. Господарів не було, тому ми забрали його з собою та привезли в пожежну частину,
– каже начальник караулу Віталій Гріччін.
За його словами, пес швидко освоївся, і вони зробили йому будку.
Песик грається з пожежником / Скріншот з відео
Пожежники кажуть, що пес вже звик до звуків обстрілів та спокійно дрімає, коли навколо гучно. Проте один з останній обстрілів собаченя дуже налякав.
Яка ситуація на Харківщині
Журналістка повідомила, що протягом минулої доби було кілька обстрілів та пожеж в Салтівці. Постраждали приватні будинки.
Так виглядає приватний будинок в районі Салтівки після обстрілів
Цієї доби також страждав Чугуївський район. Там сильно "накрило", вчергове обстріляли храм, вигоріли приватні будинки, кафе та магазини.
За словами Анни Черненко, у самому Харкові лунали обстріли вже з самого ранку 23 травня. На щастя, люди не постраждали, а пожежі не виникло. Проте "прилетіло" в один з центральних районів міста, сапери вилучили звідти 5 нерозривних касетних снарядів.
Кореспондентка додала, що вже у вівторок, 24 травня, у Харкові планують запустити метро. Проте це поки буде не повне відновлення, бо люди досі живуть на деяких станціях.
Як українці рятують тварин під час війни
- Українці продовжують рятувати тварин, які також постраждали від війни. Нещодавно прихисток знайшов обпалений котик з Київщини, його фото облетіли весь світ.
- А харківський поліцейський прихистив маленьке цуценя, яке було в критичному стані. Тепер песика звуть Азов. У тому ж будинки виявили ще близько 30 травин, їх передали волонтерам.
- Також ми розповідали про нового друга та помічника прикордонників – пса Термінатора. Собака сам прийшов до прикордонників, коли ті чергували на блок-пості. Захисники вирішили залишили пса служити з ними.
- Пес Патрон, якому два роки, вже став зіркою і талісманом українських рятувальників. Чотирилапий друг рятувальників продовжує допомагати зачищати територію після російських окупантів. Пес знаходить вибухонебезпечні предмети. Відомо, що Патрон разом з піротехніками вже знищив 262 таких предметів.
- Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.
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