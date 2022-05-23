Пожежники на Харківщині прихистили цуценя, яке ледь не загинуло від обстрілів: щеплива історія

Нещодавно пожежники на Харківщині знайшли ід час пожежі в одному з обстріляних будинків песика. Оскільки господарів не було, його забрали до пожежної частини. Тепер тваринка живе з ними. У статті читайте щемливу історію про песика Бая.

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко показала нового мешканця пожежної частини.

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Вона розповіла, як пожежники з Харківської області підібрали цуценя. Назвали його Бай (скорочено від Байрактар).



Песик Бай живе в пожежній частині / Скріншот з відео

"Такі історії вражають добротою. Люди часто з пожеж та зруйнованих будинків забирають тварин, прилаштовують до себе чи віддають людям", – каже Черненко.

Журналістка жартує, що його ще називають Баламут, бо песик трохи шкідливий – жує чоботи пожежників та гучно проводжає їх на виклики.

Як песик з’явився в пожежній частині

Песик вдвічі ледь не загинув від обстрілів та пожежі. Там рятувальники його і знайшли.

При гасінні пожежі в приватному будинку на Харківщині ми побачили в приміщенні маленького песика. Це було 2 місяці тому. Господарів не було, тому ми забрали його з собою та привезли в пожежну частину,

– каже начальник караулу Віталій Гріччін.

За його словами, пес швидко освоївся, і вони зробили йому будку.



Песик грається з пожежником / Скріншот з відео

Пожежники кажуть, що пес вже звик до звуків обстрілів та спокійно дрімає, коли навколо гучно. Проте один з останній обстрілів собаченя дуже налякав.

Яка ситуація на Харківщині

Журналістка повідомила, що протягом минулої доби було кілька обстрілів та пожеж в Салтівці. Постраждали приватні будинки.



Так виглядає приватний будинок в районі Салтівки після обстрілів

Цієї доби також страждав Чугуївський район. Там сильно "накрило", вчергове обстріляли храм, вигоріли приватні будинки, кафе та магазини.

За словами Анни Черненко, у самому Харкові лунали обстріли вже з самого ранку 23 травня. На щастя, люди не постраждали, а пожежі не виникло. Проте "прилетіло" в один з центральних районів міста, сапери вилучили звідти 5 нерозривних касетних снарядів.

Кореспондентка додала, що вже у вівторок, 24 травня, у Харкові планують запустити метро. Проте це поки буде не повне відновлення, бо люди досі живуть на деяких станціях.

Як українці рятують тварин під час війни

Українці продовжують рятувати тварин, які також постраждали від війни. Нещодавно прихисток знайшов обпалений котик з Київщини, його фото облетіли весь світ.

А харківський поліцейський прихистив маленьке цуценя, яке було в критичному стані. Тепер песика звуть Азов. У тому ж будинки виявили ще близько 30 травин, їх передали волонтерам.

Також ми розповідали про нового друга та помічника прикордонників – пса Термінатора. Собака сам прийшов до прикордонників, коли ті чергували на блок-пості. Захисники вирішили залишили пса служити з ними.

Пес Патрон, якому два роки, вже став зіркою і талісманом українських рятувальників. Чотирилапий друг рятувальників продовжує допомагати зачищати територію після російських окупантів. Пес знаходить вибухонебезпечні предмети. Відомо, що Патрон разом з піротехніками вже знищив 262 таких предметів.

Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.

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