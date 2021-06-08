Дуже розумний дипломатичний хід, – Огризко про заяви Байдена щодо "Північного потоку-2"

Для президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена наразі є дуже важливими відбудувати трансатлантичні відносини. Без Німеччини це зробити не можна.

Адже ця держава – основний гравець. Таку думку в ефірі повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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В чому полягає дипломатичний хід Байдена

За його словами, Байден "увімкнув задню передачу", аби не псувати відносини з Ангелою Меркель чи з її наступником або наступницею.

Я думаю, що за цим стоїть дуже розумний і красивий дипломатичний хід,

– зазначив Огризко.

Він зауважив, що у вересні 2021 року в Німеччині після виборів до влади обов'язково прийде партія "Зелених". Вона у своїй програмі великими червоними буквами написала: "Північний потік-2" – ні".

Огризко: Байден вийде красиво зі гри

"Це означає, що в урядовій програмі, до якої долучать партію "Зелених", цей пункт збережеться. Отже, я думаю, що у програмі німецьких "Зелених" Байден дуже красиво, елегантно і дипломатично поставить жирну крапку на цьому процесі", – сказав ексочільник МЗС.

Він зауважив, що Байден дуже красиво вийде зі гри. Водночас він не зіпсує стосунки ні з Меркель, ні з її наступником чи наступницею. "Я думаю, це той самий випадок, коли дипломатія зіграє хороший приклад правильного застосування", – додав Огризко.

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