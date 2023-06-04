Війна в Україні – маркер того, чи буде Третя світова: як до цих подій ставиться Китай

Китай має неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Пекін фактично пропонує Києву капітуляцію. Адже для того, щоб пропонувати свій "мирний план", потрібно засудити дії Росії. КНР цього не зробила.

Таку думку 24 Каналу озвучив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Україні не варто чекати підтримки від Китаю.

Читайте також Існує велика прірва: у Китаї заговорили про нову "миротворчу" місію з припинення війни в Україні

"Те, що пропонує Китай, – це капітуляція України. Перед тим, як озвучувати будь-які "мирні плани", має бути засудження злочинів Росії. З боку Китаю цього немає. Не слід розраховувати, що ми можемо чекати від них підтримки", – переконаний політолог.

Китаю вигідна війна в Україні

Антонюк зазначив, що війна в Україні – це маркер, чи буде Третя світова війна. Якщо Китай погодиться із цим, то буде дотримано усіх норм міжнародного права. Це буде ознакою того, що світ рухається у бік здорового глузду та адекватності.

Є небезпека. Китай довгий час вибудовує стратегію, буде використовувати різні інструменти, як це робила Росія: під виглядом різних інвестиційних проєктів, економічних благ, співпраці намагатиметься підкуповувати та переконувати політиків тих чи інших країн,

– припустив він.

Політичний консультант вважає, що війна в Україні дуже вигідна комуністичній партії Китаю. Саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пекін зміг вийти з іміджевих втрат, які стались під час пандемії коронавірусу.

Антонюк про позицію Китаю: дивіться відео

Позиція Китаю щодо війни в Україні: останні новини