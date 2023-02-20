Почався вирішальний етап війни, – Клімкін назвав мету візиту представника Китаю в Москву
Прийшов час Китаю вголос говорити про свою позицію. Водночас зробити правильний вибір не на користь Росії китайській владі може допомогти зробити саме Захід.
Про це 24 Каналу розповів Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (у 2014 – 2019 роках). За його словами, у Китаю теж є свої побоювання на фоні російсько-української війни.
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Яка позиція Китаю
Павло Клімкін пояснив, що цілком імовірно, що Китай і Росія можуть домовитися про постачання летального озброєння.
"Це реальний ризик, на який ми маємо зважати, оскільки Китай почав розуміти дві речі", – зауважив він.
На його думку, перша – новий етап війни.
Китай прекрасно розуміє, що просто маневрувати не в сенсі позиції, а просто нічого не говорити вже не можливо,
– зауважив Клімкін.
За його словами, друга думка, яку чітко сформувало китайське правління, це страх колапсу в Росії. Тому що країна-агресорка забезпечує Китай багатьма ресурсами, зокрема нафтою та газом.
"І все те, що було проблемою для Європи – наркотична залежність, поступово дрейфує до Китаю", – переконаний колишній очільник МЗС.
Тому Китай повинен зрозуміти в рамках своєї нової політики, що робити далі.
Як вирішив діяти Китай
Павло Клімкін розповів, що наразі відбувається зміна китайської стратегії. Вона буде проявлятися у діях за власним планом.
Тобто Китай реально стає гравцем. Ми маємо зважати, що Китай в якийсь один момент скаже, що він не може дати Росії програти,
– зауважив він.
За його словами, не варто недооцінювати такий хід подій.
"Нам потрібно, у нас здатності докорінно вплинути на Китай немає, а Захід має досягти фундаментальної домовленості з Китаєм, щоб він залишився на правильному боці історії", – зосередив увагу Клімкін.
На його думку, зараз приймаються історичні рішення.
Позиція Китаю у війні проти України: детальніше
- Єнс Столтенберг зауважив, що Кремль "хоче іншої Європи", тоді як Пекін "уважно стежить, щоб побачити ціну, яку платить Росія – або винагороду, яку вона отримує за свою агресію".
- Дипломат Ван Ї заявив, що Китай не підтримує війну в Україні: "Ми не хочемо доливати олії до вогню і не бажаємо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти тому, аби знайти мир. Ми на боці миру і діалогу".
- Ван Ї під час зустрічі з Дмитром Кулебою повідомив, що у Китаї готують мирну ініціативу для Росії та України.
- Водночас держаний секретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Китай роздумує над тим, аби передати Росії летальну допомогу. За лаштунками зустрічі американський політик вже попередив китайського представника про можливі наслідки такого рішення.
- Сам же китайський представник одразу після конференції у Мюнхені поїхав до Москви. Мета візиту – невідома.
- До того ж лідер Китаю Сі Цзіньпін готує промову, яку виголосить на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами політолога Олега Саакяна, Китай прагне позиціювати себе як миротворець.