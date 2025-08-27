Європейці усвідомлюють загрозу й допомагають Україні. Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу сказав, що також важливо пояснити команді президента США.

Чому Трамп має натиснути на Путіна?

Лісний зазначив, що низка американських генералів у своїх виступах намагається пояснити Трампу, що, якщо так станеться й Україна потрапить у "тіло" Росії, – цей дуже потужний ресурс не зганьбить Європу, а знищить її.

Звісно, є такий прекрасний океан, за яким нібито можна відсидітись. Але кажуть, що не можна відсидітися – війна прийде і в Сполучені Штати Америки також із часом,

– заявив політолог.

Адже, зауважив він, хоч усі нібито "відштовхують" від себе Третю світову війну, насправді ж вони її "притягують". Європейці злякалися й допомагають Україні відстоювати свої інтереси, що вже немало, головне – щоб вони й надалі так робили.

За словами Лісного, важливо пояснювати команді Дональда Трампа, що питання не у Нобелівській премії, і не в ганьбі. Річ у тім, що ми на порозі ще більшого та кривавішого конфлікту, який може вийти за межі України. Він уже не локальний, а далі буде ще гірше.

До речі, улюблена газета Трампа New York Post закликала його натиснути на Путіна економічними методами, тому що лише це може примусити Кремль до переговорів. Там наголосили, що економіка країни-агресорки вже потерпає від санкцій, але цього недостатньо – потрібно застосувати нові обмеження, підняти тарифи й перекрити торгівлю російською нафтою та мінералами.

На його думку, багато європейських лідерів це усвідомлює, тому важливо, щоб вони змогли пояснити це своєму населенню, яке помилково думає: якщо вони не хочуть воювати, то війна до них не прийде.

