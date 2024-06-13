Маємо підтримку 5 країн щодо Patriot, – Байден заявив, що Україні передаватимуть все, що мають

Президент США Джо Байден заявив, що вже 5 країн підтримали надання Україні систем Patriot. Наразі Сполучені Штати планують передавати Україні "все, що мають".

Про це президенти США та України розповіли на спільній пресконференції після підписання безпекової угоди 13 червня.

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Надання ЗРК Patriot

За словами Байдена, тим країнам, які також очікують на поставки систем ППО, все ж доведеться зачекати.

Ми маємо підтримку 5 країн стосовно надання систем Patriot. Також ми даємо знати тим країнам, які очікують від нас поставок систем ППО в майбутньому, що їм потрібно зачекати. Все, що ми маємо, буде передаватися Україні,

– пояснив президент США

Лише після цього Сполучені Штати переходитимуть до виконання своїх контрактних зобов’язань по інших країнах.

На пресконференції Володимир Зеленський також розповів, скільки ЗРК Patriot загалом потребує Україна.

Нагально ми потребуємо 7 систем Patriot для того, щоб захистити міста. Ми обговорювали можливість отримати 5 з них, це правда, і партнери працюють над цим. Це не означає, що у нас завтра буде 5 систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України,

– наголосив президент України.

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