Чи можуть польські системи Patriot захищати й небо України: Кулеба розставив крапки над "і"

Сценарій, за якого американські системи ППО у Польщі зможуть захищати небо над заходом України, є реальним.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, усі батареї Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів.

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Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів,

– сказав міністр.

Кулеба також наголосив, що Україна "достеменно знає, де що знаходиться".

Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривали ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте,

– підкреслив він.

Системи ППО для України: що відомо