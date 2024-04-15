Чи можуть польські системи Patriot захищати й небо України: Кулеба розставив крапки над "і"
Сценарій, за якого американські системи ППО у Польщі зможуть захищати небо над заходом України, є реальним.
Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, усі батареї Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів.
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Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів,
– сказав міністр.
Кулеба також наголосив, що Україна "достеменно знає, де що знаходиться".
Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривали ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте,
– підкреслив він.
Системи ППО для України: що відомо
- Міністр закордонних справ України заявив, що зараз у світі є 100 доступних систем Patriot. Наприклад, понад одна батарея може стояти на охороні порту чи аеродрому у сусідніх країнах. Дмитро Кулеба висловив сподівання, що найближчим часом нам вдасться отримати хоча б 7 додаткових батарей для ЗРК.
- У західних ЗМІ повідомили нібито в України закінчилися ракети для Patriot. В Офісі Президента спростували таку інформацію, але зауважили, що ці ракети справді в дефіциті. Також ворог використовує спеціальну тактику й спеціально випускає на один об'єкт 10 – 12 ракет, щоб виснажити систему.
- Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС. Там заявили, що це продовжуватиметься, аж поки Україні не дадуть системи Patriot. Ідеться саме про 7 батарей, про потребу в яких і говорив Дмитро Кулеба.