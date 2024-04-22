Варто чекати гарних новин: звідки Україна може отримати системи ППО

Україна працює на міжнародній арені над посиленням протиповітряної оборони. Є сподівання, що кілька країн передадуть свої зенітні ракетні комплекси.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що зараз ситуація з передачею ППО, ймовірно, стане легшою. Адже Сполучені Штати таки проголосували за нову військову допомогу для України.

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Важливо, що Штати якраз зможуть постачати ракети. В Європі також є виробництва, але до продовження військової допомоги від США були певні проблеми.

Виробництва ракет до Patriot є і у Європі. Німеччина так само їх виробляє. Але виникли труднощі через, що Німеччина лише недавно збільшила виробництво і треба було зачекати. А США можуть постачати. У них є виробництво; є можливості; є варіант закупити в Японії – і передати Україні. Тому, я думаю, варто чекати гарних новин щодо ППО,

– зауважив Мусієнко.

Варто зауважити, що Німеччина також активізувалася. Також були заяви від Нідерландів про системи ППО. Ситуація з протиповітряною обороною має стати кращою.

Є ще щонайменше 2 країни, які можуть допомогти

Як наголосив Мусієнко, Іспанія є однією з країн, з якою можна було б домовитися щодо передачі ППО. До них якраз повертається комплекс Patriot, який тимчасово перебував в Туреччині.

Не варто забувати і про Грецію. Там є інші важливі для України зенітні ракетні комплекси.

У Греції є С-300 в досить непоганому стані. Це суттєво підсилило б наші можливості. Також там є ракети до С-300. Нам також вони потрібні,

– сказав Мусієнко.

ППО для України: коротко