ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки

Україна стикається з викликами у захисті від ракетних та дронових ударів, на відміну від Ізраїлю, який ефективно протистоїть іранським атакам. У цьому впевненні західні аналітики.

Інститут вивчення війни проаналізував оборонні можливості України у контексті ізраїльського досвіду протидії масштабним ракетним та дроновим ударам з Ірану. За словами експертів, Ізраїль зумів відбити майже всі атаки, водночас Україна зіткнулася з серйозними викликами через географічні та технічні обмеження.

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Чому ППО Ізраїлю працює краще

Як зазначають в ISW, українська протиповітряна оборона зазнає деградації через постійні атаки Росії, а от Ізраїль демонструє високу ефективність своєї системи ППО. І на це є ряд чинників.

Однак найважливішим є той факт, що іранські дрони та ракети долають понад 1 000 кілометрів, що дає Ізраїлю час для реагування, на відміну від України. Росія запускає цілі з достатньо близької відстані.

Великі розміри України, порівняно з Ізраїлем, ускладнюють можливість щільної протиповітряної оборони. Україні також не вистачає можливостей здійснювати перехоплення "повітря – повітря" за допомогою літаків із нерухомим крилом, на відміну від Ізраїлю,

– вказують в ISW.

Аналітики констатують, що відсутність можливості України проводити стовідсоткові повітряні перехоплення, як це робить Ізраїль, та затримки з наданням безпекової допомоги зі США, лише погіршуються ситуацію.

Більше про іранську атаку

У ніч проти 14 квітня Корпус вартових ісламської революції запустив близько 170 безпілотних літальних апаратів Shahed-136/131, а також 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. У Тегерані наголошували, що ця атака є помстою за ізраїльський обстріл сирійського міста Дамаска.

Західна демократична спільнота стала на бік Тель-Авіва, засудивши дії Ірану. Також відомо, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар.

Президент України Володимир Зеленський констатував: світ допомагав Ізраїлю під час іранської атаки. Він додав, що кожного дня Росія завдає нашій державі значної шкоди, і з цим також потрібно щось робити.

За словами фахівців, Україні потрібно адаптувати свою стратегію оборони, щоб ефективно протистояти російським повітряним загрозам.