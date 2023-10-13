Україні нададуть деякі системи ППО виключно на зиму, – Зеленський

В українській та світових розвідках попереджають, що Росія продовжить енергетичний терор України взимку. Військово-політичне керівництво нашої країни співпрацює з партнерами для захисту від майбутніх атак.

Перемовини про системи ППО для України є доволі нелегкими. Зокрема, деякі країни пообіцяли надати ППО спеціально на зимовий період. Деталі про це розповів Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Одесі.

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Деякі системи ППО будуть в Україні виключно взимку

Значною мірою захист від російських атак на енергетичну інфраструктуру України залежить від кількості засобів протиповітряної оборони, які вдасться отримати нашій країні.

"Ми працюємо над збільшенням кількості (систем ППО – 24 Канал), у нас є потужний план того, що нам потрібно. І у наших партнерів це є: і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в країнах Азії", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що в України є детальне бачення захисту своїх територій від ударів Росії. Однак доволі непросто його втілити в життя. Водночас гарні новини є.

Кожного місяця в нас додаються системи (ППО – 24 Канал). У нас є мультисистема: до деяких держав ми звертаємось, щоб нам надали системи на зимовий період, бо їх мало. Є системи, які прийдуть і будуть в нас, а є ті, які ми шукаємо і знайшли для зимового періоду,

– наголосив Зеленський.

Варто також зазначити, що під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів до Одеси було оголошено про додаткову військову допомогу. Зокрема, мовиться й про ракети до систем Patriot.

Завдяки партнерам, які допомагають посилити українську ППО, вдасться краще захистити і зерновий коридор, і енергетику.

Пресконференція Володимира Зеленського та Марка Рютте в Одесі

Посилення української ППО перед зимою: що відомо