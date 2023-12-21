Боронять небо і з суходолу, і на воді: в Україні сформували нові мобільні групи ППО

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про створення нових мобільних груп. У Північній операційній зоні вони боронять українське небо не лише на суходолі, а й на воді.

За словами Наєва, мобільні вогневі групи мають одне завдання – не допустити прольоту ворожих БпЛА через свою зону відповідальності. Водночас військові моряки запевняють, що у ворожих безпілотників все менше шансів досягати визначених цілей.

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Нові мобільні групи

Сергій Наєв розповів про утворення нових мобільних вогневих груп, які боронять українське небо у Північній операційній зоні. За словами Наєва, військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність.

Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності,

– запевнив генерал-лейтенант.

Сергій Наєв поки що не оприлюднює детальну інформацію стосовно роботи таких груп. Зокрема, це стосується того, скільки вже цілей вони записали на свій рахунок.

Втім, на кадрах відео із соцмереж Сергія Наєва демонструється флагман київського дивізіону річкової флотилії МБАК-08 "Буча" — малий броньований артилерійський катер проєкту 58155 "Гюрза-М".

Утворення нових мобільних вогневих груп ППО: дивіться відео

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