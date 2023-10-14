Можна збільшити щільність удвічі, – Світан сказав, як Нідерланди посилять українську ППО на зиму

ППО залишається однією з найбільших потреб України. Варіант з тимчасовим розміщенням зенітних ракетних комплексів на зиму – хороше рішення.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що таке рішення допоможе суттєво посилити українську ППО. Особливо на тлі ймовірних ударів по енергетичній інфраструктурі, які можуть почати завдавати окупанти.

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До прикладу, ті ж ЗРК Patriot, які складаються з пускових установок, командної машини, локатора тощо є мобільними пересувними комплексами. Тому їх цілком можна розмістити в Україні на певний період, а потім передати назад в країни ЄС.

Потрібні "розхідники"

Як наголосив Світан, таке рішення буде дійсно оптимальним як для України, так і для партнерів. Все залежить від того, наскільки багато комплексів міжнародні партнери можуть передати. Якщо їх буде багато, то прогнози можуть бути аж дуже оптимістичними.

В такому режимі ми можемо збільшити щільність ППО в 1,5 – 2 рази. Прикриємо об'єкти енергетичної інфраструктури, логістичні об'єкти і так далі,

– зазначив Світан.

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Найважливіше, щоб Україна мала достатньо ракет до тих ж ЗРК Patriot чи інших зенітних ракетних комплексів. Зараз Київ посилено працює, що мати достатньо різних розхідників для протиповітряної оборони.

ППО України: коротко