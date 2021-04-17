Європейські політики відвідають Донбас наступного тижня

Європейські посадовці вирушать на Донбас, це може статися ще до 25 квітня. Так вони зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України.
Джерело:фейсбук Верховної Ради
Про це віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук домовився з віцемаршалкою польського Сейму Малгожатою Госєвською. Політикиня висловила солідарність та підтримку України.
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Вони обговорили протидію російській агресії. Госєвська, Стефанчук та віцеспікер литовського Сейму Паулюс Саударґас мають намір відвідати Донбас наступного тижня.
Під час зустрічі політики обговорять можливість якнайшвидшого врегулювання воєнного конфлікту між Україною та Росією,
– наголосили у Раді.
Стефанчук підкреслив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві та Польщі за незмінну підтримку України.
Крім цього, він висловив надію, що плідна співпраця та дружні відносини з цими країнами прискорять повернення довгоочікуваного миру в Україну.
Литва та Польща підтримують Україну
- Раніше очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що збройна підтримка України – єдина мова, яку зрозуміє Кремль. З таким закликом він звернувся до країн Заходу.
- Президент країни Ґітанас Науседа запевнив, що Литва вимагатиме нових санкцій проти Москви. Крім того, обіцяє й сприяти Україні у вступі у НАТО.
- Польща також висловила солідарність Україні через загострення ситуації на Донбасі. Там вважають, що дії Кремля можуть мати наступальний характер.
- Крім цього, у польському МЗС запевнили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ будуть використовувати для деескалації війни на Донбасі.