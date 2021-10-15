Працювали над ним 2 роки, – Данілов розповів про План оборони України

РНБО ухвалила на засіданні 15 жовтня План оборони України. Це фундаментальний документ, який представили вперше за часів незалежності.

Над ним працювали фахівці протягом 2 років. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Данілов: План оборони України доручив створити президент

За його словами, створити План оборони України доручив Володимир Зеленський. Він передбачає взаємодію всіх органів влади – без виключення.

І це не стосується лише військових, а й усіх органів центральної виконавчої влади, місцевої влади,

– підкреслив Данілов.

Документ також стосується і застосування закону щодо територіальної оборони – "Закон про основи національного спротиву", який було прийнято влітку 2021 року.

Глава РНБО також розповів, що президент під час засідання дав доручення – провести обов'язково велике навчання з приводу ухвалення Плану оборони. Але це відбуватиметься саме в час, якщо в Україні буде військова ситуація.

Данілов наголосив, що не може надати більше деталей, адже прийнятий документ є цілком таємним. І представлений наразі в одному екземплярі. Втім він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою.

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