Працює потужно, олігархи та зрадники відчувають тиск, – Зеленський про РНБО

Президент Володимир Зеленський заявив, що поява РНБО в Україні є дуже важливою. За його словами, цей орган запрацював потужно.

Глава держави зазначив, що Рада національної безпеки й оборони постійно тисне та перешкоджає роботі фінансових груп, олігархів і зрадників країни.

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Володимир Зеленський переконаний у тому, що суспільство також позитивно оцінює роботу органу.

Важливо, що в нас з'явилось РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце,

– сказав президент.

Минуле засідання РНБО

Востаннє РНБО збиралася 17 вересня, під час засідання ухвалили новий пакет санкцій.

Понад 80 осіб опинилися у санкційному списку через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ще 7 – потрапили під обмеження через отруєння Олексія Навального.

Ми впевнені, що на цих територіях (ОРДЛО – 24 канал) Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,

– сказав на брифінгу Олексій Данілов.

За його словами, процес виявлення злочинців продовжується. Іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.

За отруєння Навального

Олексій Данілов додав, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти 7 співробітників ФСБ.

Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.

Інші засідання РНБО: коротко

РНБО 18 червня впровадила персональні санкції проти оліграхів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Тоді й затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Після цього засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення штаму Дельта.

Рада національної безпеки й оборони зібралася у п'ятницю, 16 липня. Обговорили питання санкційної політики, створення системи моніторингу за олігархами та посилення карантину.