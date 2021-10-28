Автомобіль, у якому це сталося, викликали через додаток Uklon. Згодом на це відреагували в компанії.

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Додала підтвердження інциденту

Про цей інцидент 27 жовтня розповіла в мережі Наталія Кажан. За її словами, вона одразу подзвонила в службу підтримки. Проте дніпрянка не повідомила, що там сказали.

Стою тут на вулиці в ах*ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надягнути маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!",

– поділилася Наталія Кажан.

Вона також зазначила, що довго після цього не могла прийти в себе. У публікації був скриншот, який підтверджує, що поїздка не відбулася.



Скриншот із додатку з цією поїздкою / Фото Наталії Кажан



Як відреагували в компанії

У коментарях до цього допису було багато користувачів, які вкрай обурилися цією історією. Також були ті, хто розповідав про аналогічні ситуації, які траплялися з ними.

Наступного дня там з'явився й коментар компанії Uklon. У ньому їхні представники визнали, що така поведінка водія є недопустимою. Мовляв, у роботі з партнерами завжди наголошують, що маска є обов'язковим атрибутом під час поїздки.

Проте більше нічого там більше не сказали. Тільки попросили Наталію Кажан написати в особисті повідомлення свій номер телефону, щоб можна було "розібратися в ситуації".

Скриншот коментаря компанії / Фото 24 каналу

Читайте повний текст допису Наталії Кажан:

Стою тут на вулиці в ах*ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надягнути маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!".

Відчинив двері та вигнав.

Uklon, якщо що.

В службу звичайно подзвонила, але досі не можу прийти в себе. Блд.