Автомобіль, у якому це сталося, викликали через додаток Uklon. Згодом на це відреагували в компанії.
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Додала підтвердження інциденту
Про цей інцидент 27 жовтня розповіла в мережі Наталія Кажан. За її словами, вона одразу подзвонила в службу підтримки. Проте дніпрянка не повідомила, що там сказали.
Стою тут на вулиці в ах*ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надягнути маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!",
– поділилася Наталія Кажан.
Вона також зазначила, що довго після цього не могла прийти в себе. У публікації був скриншот, який підтверджує, що поїздка не відбулася.
Скриншот із додатку з цією поїздкою / Фото Наталії Кажан
Як відреагували в компанії
У коментарях до цього допису було багато користувачів, які вкрай обурилися цією історією. Також були ті, хто розповідав про аналогічні ситуації, які траплялися з ними.
Наступного дня там з'явився й коментар компанії Uklon. У ньому їхні представники визнали, що така поведінка водія є недопустимою. Мовляв, у роботі з партнерами завжди наголошують, що маска є обов'язковим атрибутом під час поїздки.
Проте більше нічого там більше не сказали. Тільки попросили Наталію Кажан написати в особисті повідомлення свій номер телефону, щоб можна було "розібратися в ситуації".
Скриншот коментаря компанії / Фото 24 каналу
Читайте повний текст допису Наталії Кажан:
Стою тут на вулиці в ах*ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надягнути маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!".
Відчинив двері та вигнав.
Uklon, якщо що.
В службу звичайно подзвонила, але досі не можу прийти в себе. Блд.